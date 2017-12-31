Чтобы стать долгожителем, важно быть оптимистом

Ученые Римского университета Ла Сапиенца исследовали физическое и психическое здоровье 29 итальянцев-долгожителей в возрасте 100 лет. Также специалисты спрашивали членов семей, какой образ жизни ведут их пожилые родственники.

Оказалось, у долгожителей много общего. Они позитивно смотрели на мир, не зацикливались на мнении окружающих, предпочитали жить за городом, много времени уделяли семье, любили свою землю.

Также важны питание и физические нагрузки. Больше всего здоровых людей, которым за 100 лет, живет в Японии, в Окинаве. Здесь едят много зерновых, овощей, рыбы. Известно также, что долго живут горцы. Они едят сыр, брынзу, зелень и лаваш, по праздникам — баранину, а также с раннего детства ходят по горам.

Физические нагрузки в пожилом возрасте должны быть умеренными. Более 40 процентов долгожителей, опрошенных во время предыдущих исследований, сказали, что ежедневно ходят на прогулки, чтобы поддерживать свои жизненные силы. А если человек сидит дома, он не только страдает от гиподинамии, но и не получает витамин D. Именно его нехватка, по мнению исследователей, приводит к серьезным заболеваниям: сердечной недостаточности, раку, остеопорозу, диабету, болезни Альцгеймера.

Очень важно тренировать мозг. В этом помогут разгадывание кроссвордов, математические игры (например, судоку), викторины, а также игра на каком-либо музыкальном инструменте.

Исследования показывают, что женатые люди живут дольше. Свыше 80 процентов столетних людей каждый день разговаривают с друзьями и родственниками. Некоторые стараются держаться подальше от неприятных людей, не занимаются нелюбимым делом. Психиатр Гэри Кеннеди согласен с тем, что оптимисты обычно более здоровы, чем пессимисты. Он также советует пожилым людям общаться с молодежью или воспитывать подрастающее поколение: это помогает им ощущать свою значимость и придает дополнительный смысл жизни.

Подготовила Мария ЗАВАДА