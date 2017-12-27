Украинцы потратят на новогодние праздники в среднем 1600 гривен - опрос

В ходе декабрьского опроса Research&Branding Group респондентам было предложено оценить свои расходы по трем статьям, определяющим основное содержание новогоднего бюджета: расходы на праздничный стол, на подарки близким и знакомым и на развлечения.

На подготовку и оформление праздничного стола украинцы намерены потратить в среднем 806 гривен, на подарки близким и знакомым — 769, а на другие новогодние расходы — 721 гривню. Но не все планируют расходы сразу по трем статьям. В среднем размер новогодних трат в нынешнем году составит примерно 1659 гривен. В исследовании подчеркивается, что эту сумму следует понимать как достаточно условную, отражающую некую центральную тенденцию в планируемых украинцами праздничных расходах.

Что касается размеров расходов, то по сравнению с предыдущим годом они выросли в 1,2 раза (с 654 до 806 гривен), на новогодние подарки — в 1,4 раза (с 542 до 769 гривен), а по статье «другое» — в 1,5 раза (с 470 до 721 гривни). При этом курс доллара за рассматриваемый период вырос всего на шесть процентов, что дает основания предположить, что увеличение размеров планируемых расходов связано не только с инфляционными процессами в экономике страны, считают исследователи.