﻿

USD 27.94
RSS
самый маленький телефон

Самый маленький в мире мобильный телефон весит всего 12 граммов

Инф. «ФАКТОВ»

27.12.2017 20:45 55

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Британская компания Clubit New Media представила самый маленький в мире полностью функциональный мобильный телефон. Длина телефона Zanco Tiny T1 — всего 46,7 миллиметра, а вес — около 12 граммов. Тем не менее с его помощью можно осуществлять звонки и отправлять текстовые сообщения.


В телефоне способно храниться до 300 контактов, 50 сообщений и 50 последних вызовов. Заряда батареи хватает на три дня в режиме ожидания и на 180 минут в режиме разговора. Мобильник оснащен входом для nano-SIM, OLED-дисплеем, 32 МБ оперативной памяти. Стоимость мини-телефончика — 30 фунтов (около 40 долларов). Первые отправки заказанных телефонов запланированы на май 2018 года.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..

Карта портала

© 1997—2017 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии