Самый маленький в мире мобильный телефон весит всего 12 граммов

Британская компания Clubit New Media представила самый маленький в мире полностью функциональный мобильный телефон. Длина телефона Zanco Tiny T1 — всего 46,7 миллиметра, а вес — около 12 граммов. Тем не менее с его помощью можно осуществлять звонки и отправлять текстовые сообщения.



В телефоне способно храниться до 300 контактов, 50 сообщений и 50 последних вызовов. Заряда батареи хватает на три дня в режиме ожидания и на 180 минут в режиме разговора. Мобильник оснащен входом для nano-SIM, OLED-дисплеем, 32 МБ оперативной памяти. Стоимость мини-телефончика — 30 фунтов (около 40 долларов). Первые отправки заказанных телефонов запланированы на май 2018 года.