Некачественное спиртное разрушает клетки печени на генетическом уровне

Исследователи провели эксперименты на грызунах и установили, что некачественное спиртное даже в малых дозах опасно для печени. Грызунам вводили смешанный с радиоуглеродом метанол и наблюдали, как быстро он выводится из организма. Оказалось, быстрее всего он уходил из мозга, почек, легких. А вот в печени очень долго оставалась высокая концентрация. Эксперты предположили: метанол прочно связывается с клетками печени и влияет на орган.

«Даже небольшое поступление метанола в организм приводит к необратимому разрушению клеток печени. Повреждаются самые важные их элементы и уже не восстанавливаются. Значит, портится именно генетический материал, ДНК, и клетка не может размножаться», — говорится в отчете ученых.

Некачественный алкоголь также грозит отравлением. При высоких дозах метилового спирта (метанола) человек может умереть в течение двух-трех часов (30—50 граммов — это слепота, а 100 граммов и выше — смертельная доза). Острое отравление сопровождается тошнотой, рвотой, сильной головной болью, резким ухудшением зрения, вплоть до слепоты. В тяжелых случаях кожа и слизистые приобретают синюшную окраску, затрудняется дыхание, возникают судороги и наступает смерть от удушья.

Не стоит увлекаться также и качественным спиртным, так как это тоже чревато проблемами с печенью, другими органами и системами организма.

Спирт, содержащийся в алкогольных напитках, провоцирует склеивание эритроцитов (красных кровяных телец), они закупоривают микрокапилляры, приводя к смерти нейронов от кислородного голодания. При алкогольной зависимости развиваются такие опасные заболевания, как панкреатит, рак поджелудочной железы, цирроз. Страдает и сердце: оно увеличивается, на его тканях появляются многочисленные рубцы, которые грозят инфарктом и могут привести к смерти.

Поскольку алкоголь изменяет структуру ДНК, 90 процентов детей с отклонениями в умственном развитии и инвалидов рождаются у людей, злоупотребляющих спиртным, утверждают ученые.

Подготовила Мария ЗАВАДА