Если человек ест вредные продукты, у него перепрограммируется мозг

Хочется съесть что-то вкусненькое и сладенькое. Такие желания время от времени посещают каждого. А со временем человек замечает, что уже не может ни дня обходиться без печенья, пирожных и конфет. Если в рационе много продуктов, богатых жирами и сахаром, мозг перепрограммируется на то, чтобы и дальше выбирать такую вредную еду. Причем изменения в мозге происходят задолго до того, как человек начинает набирать вес. У человека ослабевает самоконтроль, ухудшается память, повышается тревожность.

К счастью, когда человек возвращается к здоровой пище, негативные последствия уходят.

Сотрудники Университета Монаша (Австралия) просканировали мозг полных людей и тех, у кого был нормальный вес, пока они выбирали продуты питания. Ученых интересовало, какие части мозга будут активизироваться при выборе пищи. Оказалось, что у тучных добровольцев хуже взаимодействовали зоны мозга, отвечающие за контроль голода, а также те, которые контролируют способность к рассуждению.

Подготовила Мария ЗАВАДА