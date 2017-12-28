Главный редактор «ФАКТОВ» Александр Швец: «Мы делали, что могли. Живя одной жизнью со страной...»

Газета «ФАКТЫ» переходит в категорию еженедельных изданий

Мир меняется каждый день. Причем не всегда в лучшую сторону. Нужно ведь еще понимать и то, что наш мир и мир остальной — это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Наш мир поражен большой и кровопролитной войной, которая продолжается уже почти столько же, сколько длилась Великая Отечественная война. И как бы кому-то ни хотелось называть эту войну внутренним украинским конфликтом, это не так. Есть враг — агрессор, пришедший на нашу землю с оружием в руках. Есть тысячи погибших и десятки тысяч раненых наших сограждан, и среди них немало людей гражданских. Есть миллионы беженцев, вынужденных с малыми детьми на руках, бросив все нажитое за долгие годы имущество, мытариться в поисках призрачного приютского счастья, часто зависящего от бездушного чиновничьего соизволения.

Вон богатая и процветающая Европа со всеми своими мощными финансовыми программами и благотворительными фондами никак не в состоянии цивилизованно справиться с одним миллионом беженцев, пропорционально растыканных по разным странам. А у нас таких беженцев около трех миллионов. И им, кроме нас самих и кроме их самих, никто не может помочь. Да никто особо-то помочь и не собирается.

И «ФАКТЫ» лишь маленькая крупинка нашего мира, со всеми его военными и гражданскими проблемами. Причем внутренние наши, гражданские, проблемы бывают порой ничуть не проще проблем военных, к которым мы тоже, пускай не напрямую, имеем отношение. Одних только газет спецвыпуска «ФАКТЫ"-Донбасс» на волонтерской основе с друзьями выпустили за последние два года почти 7 миллионов экземпляров. И на передовую доставили, и в военные госпитали, и в гражданские больницы в зоне АТО, и на пункты пересечения линии вооруженного конфликта, и в школы, и в дома престарелых… Мы делали, что могли. Делали вот уже на протяжении двадцати лет. Живя одной жизнью со страной. Деля все ее проблемы и радости. И читатели нам доверяли. В отличие от некоторых чиновников, считавших (да и сейчас еще продолжающих считать), что рекламная газета, выходящая на украинском языке (а порой на украинском же языке еще и поносящая родную страну), куда патриотичнее, чем русскоязычные «ФАКТЫ», пользующиеся одинаково высоким доверием читателей и в Западной Украине, и в Восточной, и в Крыму, и на севере страны.

Сегодня, переживая вместе со всеми непростой период в нашей истории, «ФАКТЫ» вынуждены бороться за выживание, мечтая о лучших временах, которые рано или поздно, конечно же, наступят. Только вот кому из нас известно, когда это «рано или поздно» произойдет? А жить нужно сейчас и здесь. И для того, чтобы выжить, мы вынуждены перейти на новый формат работы. В ближайшее время «ФАКТЫ» будут выходить не ежедневно, как раньше, а еженедельно, по четвергам.

В то же время у нас кардинально изменится работа интернет-портала, который усиливается опытными профессионалами и начинает использовать новейшие технологии подготовки оперативных публикаций.

На протяжении многих лет оставаясь самым массовым ежедневным изданием Украины, мы нигде не называли себя «газетой номер один». Нам это было не нужно. Для нас было и остается главным доверие наших читателей, поддерживающих нас уже больше двадцати лет. Но в любом случае, покидая на какое-то время категорию ежедневных газет, мы делаем это с поднятой головой, ибо аудитория одного нашего номера по-прежнему остается самой большой в стране. И за это мы, конечно же, в первую очередь благодарны аудитории, нашим читателям, а также всем нашим многолетним друзьям и партнерам.

Мы никуда не уходим. Мы остаемся с вами. Мы вместе будем делать все для того, чтобы жизнь в нашей стране наладилась к лучшему. Чтобы внешний враг убрался с нашей земли восвояси. Чтобы враг внутренний перестал растаскивать наши общие богатства и раздирать страну на части. Украина обязательно станет процветающим демократическим государством. Так должно быть. И так обязательно будет. И знаете, ведь так здорово именно в такой стране снова будет стать самой массовой ежедневной газетой!..

С наступающим Новым годом, друзья. Всем нам здоровья и счастья. И общей Победы — одной на всех. Слава Украине!

Александр Швец, главный редактор