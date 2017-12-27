Джо Байден: «Я сказал Януковичу, что все кончено, и он ушел»

Бывший вице-президент США опубликовал мемуары, в которых рассказал, в частности, о разговоре с Виктором Януковичем за день до его бегства из Украины и о том, как европейские лидеры не хотели поддерживать нашу страну

В Соединенных Штатах вышла книга воспоминаний вице-президента США (2009—2017 гг.) Джо Байдена «Обещай мне, папа», посвященная преимущественно старшему сыну политика, Бо, умершему в 2015 году (в 46 лет) от рака мозга. С 2007 по 2015-й год Джозеф Робинетт (Бо) Байден был генеральным прокурором штата Делавэр. В 1972 году его мать Нелия (первая жена Джо Байдена) и младшая сестра Наоми погибли в автомобильной аварии. Бо Байден и его брат Хантер тоже находились в машине и получили серьезные травмы, но выжили, и забота о детях стала для Джо Байдена главным делом его жизни.

В названии книги автор использовал фразу сына: «Обещай мне, папа, что с тобой будет все в порядке». Так тяжело больной Бо незадолго до смерти просил отца мужественно пережить грядущую утрату…

«В конце февраля 2014-го у нас были достоверные сведения о том, что Янукович готовит еще более жесткий разгон»

Мемуары содержат три параллельные сюжетные линии: историю борьбы сына с изнурительной болезнью, решение Джо Байдена не баллотироваться в 2016 году на пост президента от Демократической партии, уступив дорогу Хиллари Клинтон, а также деятельность на посту вице-президента, в том числе усилия по урегулированию кризиса в Украине. Джо Байден вспоминает о шести поездках в нашу страну, переговорах с прежним и нынешним украинским руководством, а также о бегстве Виктора Януковича.

«Я сделал последний из многих срочных звонков Януковичу в конце февраля 2014 года, когда его снайперы убивали украинских граждан десятками и у нас были достоверные сведения о том, что он готовит еще более жесткий разгон, — написал Джо Байден. — Я несколько месяцев обращал его внимание на то, что он должен проявлять сдержанность в отношениях со своими гражданами, но в ту ночь, спустя три месяца после начала протестов, я сказал ему, что все кончено. Пришло время отзывать своих боевиков, и он ушел. Я напомнил Януковичу, что его единственными реальными сторонниками были политические покровители и манипуляторы в Кремле и что ему не стоит ожидать, что русские друзья спасут его от этой катастрофы. Я отметил, что Янукович потерял доверие украинского народа и что история жестоко накажет его, если он будет продолжать убивать людей. Униженный Янукович бежал с Украины на следующий день».

Кроме того, Джо Байден рассказал, как после досрочных выборов в Верховную Раду, состоявшихся 26 октября 2014 года, уговаривал президента Петра Порошенко и тогдашнего премьер-министра Арсения Яценюка действовать сообща.

«Петр Порошенко и Арсений Яценюк представляли конкурирующие стороны, а недавние выборы оказались для них кровопролитными и разобщающими, — написал бывший вице-президент США. — Они делали ставку больше на достижение политических целей, чем на управление. Партии Порошенко и Яценюка теряли энергию и отдалялись друг от друга в то время, когда должны были создавать институты безопасности, способные защитить от Путина. Украинцы еще не сформировали действующее коалиционное правительство в конце ноября, через шесть месяцев после того, как Порошенко занял пост президента. Если бы не получилось сделать это в ближайшее время, это означало бы досрочные выборы. И это могло стать глобальной проблемой. Агенты Путина наверняка бросили бы деньги на кампании пророссийских кандидатов и, вероятно, разрушили бы любые надежды на реальную независимость в Украине. Европейский союз и НАТО, скорее всего, оставили бы Украину как безнадежную проблему, и страна вошла бы в ядовитую орбиту России. Отвага и жертва стольких людей во время Революции достоинства ни к чему бы не привели».

По словам Джо Байдена, он в течение нескольких месяцев созванивался и с Петром Порошенко, и с Арсением Яценюком, пытаясь убедить их (каждого по отдельности) поставить интересы страны над политическими амбициями.

«Я истратил два полных дня в Киеве, пытался убедить Порошенко и Яценюка отказаться от их упрямого нежелания работать вместе, — вспоминает американский политик. — Яценюк позвонил мне, когда я должен был уехать, и я пригласил его поехать в аэропорт со мной… «Послушайте, — сказал я Яценюку, — вы должны быть с Порошенко. Вы должны быть командой. Вы не можете пойти разными дорогами. Если будут назначены новые выборы, это станет катастрофой. Вы потеряете все. Говорю вам, Арсений, это в ваших руках, вы можете сделать это. Это будет сложно. Но вы можете это сделать».

После того как Джо Байден 22 ноября 2014 года вернулся из Киева в США, Арсений Яценюк позвонил ему и сообщил о формировании коалиционного правительства.

«Ангела Меркель категорически отказалась рассматривать вопрос о предоставлении Украине любого оружия»

По словам Байдена, он был разочарован тем, что европейские лидеры не захотели поддержать Украину. Политик вспомнил инцидент с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая не смогла осадить президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2015 года.

«На мой взгляд, она была недостаточно сильной. И я был разочарован тем, что после выступления она категорически отказалась рассматривать вопрос о предоставлении отстающим Вооруженным Силам Украины любого оружия. „Потребности Украины не могут быть достигнуты за счет большего количества оружия“, — сказала она», — процитировал Байден Ангелу Меркель.

При этом он раскритиковал позиции и других глав государств Запада. «Президент Обама всегда помнил о проблемах Большой четверки в Европе — Британии, Германии, Франции и Италии, — с лидерами которых он постоянно общался. Старший член квартета, канцлер Ангела Меркель, выражала беспокойство „конфронтацией (в Украине), которая рискует вырваться из-под контроля“. Она и остальные были обеспокоены политической реакцией, с которой они столкнутся дома, когда экономические санкции и эмбарго для России начнут ущемлять их собственные бизнес-сообщества. Никто из них не горел желанием использовать свои политические возможности для того, чтобы спасти развивающуюся демократию…» — написал Джо Байден.

Глава Белого дома также не спешил идти до конца в защите Украины от российской агрессии и вооружать ее армию, вспоминает американский политик. «Обама иногда предупреждал меня: „Мы не собираемся отправлять 82-ю воздушно-десантную (дивизию. — Ред.), Джо. Они должны это понимать“. Мы согласились, что можем и должны убедить наших европейских союзников в поддержке и расширении серьезных экономических санкций против России», — написал в мемуарах экс-вице-президент США Джо Байден.

Подготовил Александр ГАЛУХ, «ФАКТЫ»