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Петр Порошенко

Порошенко лично встретил освобожденных из плена украинцев (видео)

Инф. «ФАКТОВ»

27.12.2017 21:10 266

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Освобожденных из плена боевиков украинцев под Краматорском в Донецкой области лично встретил Президент Петр Порошенко.

«Тут приехали вас встречать и министр обороны, и наши партнеры по Нормандскому формату — посол Франции, представитель посольства Германии. Именно усилиями Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона, большой нашей команды, стало возможным, чтобы вы сейчас были с нами. Я попросил, чтобы вам предоставили вертолеты, — все будут отвезены в Харьков, через час — самолет в Киев, где вас встречают родные, огромное количество киевлян, украинцев», — отметил глава государства.

Он отметил, что Украина никогда не бросить своих граждан и будет бороться за каждого.

«Освобождение заложников, безусловно, — одно из главных событий года для всей Украины. Украина никогда не покидала и не покинет своих граждан», — заявил Порошенко.

В свою очередь пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко отметил, что Президент вместе с освобожденным гражданами летит в Харьков, а затем в Киев.

Тем временем издание «Левый берег» сообщает, что в аэропорту «Борисполь», куда должен прибыть самолет с освобожденными гражданами, уже собираются люди. Сейчас там не менее 500 человек. И люди продолжают прибывать, в том числе благодаря тому, что «Киевпастранс» организовал специальные автобусы, чтобы все желающие могли встретить освобожденных заложников.

Напомним, сегодня, 27 декабря, состоялся обмен пленными между Украиной и террористическими «Л/ДНР». Прошел он по формуле «73/233».

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