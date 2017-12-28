Перед лицом «ФАКТОВ»
Патриарх Филарет: «Чтобы стать успешным, надо быть смиренным, иметь твердую волю и возлагать надежду на Бога»
Наша газета продолжает публиковать анкеты известных людей, согласившихся поделиться с читателями своими сокровенными мыслями. Предлагаем ответы предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата.
— Как вы сами представились бы нашим читателям?
— Патриарх Киевский и всея Руси-Украины.
— Ваш любимый цвет, запах, продукт, напиток?
— Все цвета для меня приятны. Даже не знаю, какой запах любимый… Если приятный, то люблю, а неприятный — не люблю. Люблю молочные продукты. Любимый напиток — вино.
— Чем для вас пахнет детство?
— Детство пахнет неверием. Неверующий был.
— Счастье — это что?
— Это блаженство. Это мир, радость и любовь.
— Вы счастливый человек?
— Да.
— В чем вам видится смысл жизни?
— Выполнять свои обязанности и не забывать думать о вечной жизни.
— Вы хорошо помните самый счастливый день в своей жизни?
— Когда благодать Божия осенила меня после того, как я уверовал в существование Бога и вечной жизни. Это произошло после гибели отца на фронте. Тогда у меня возник вопрос: существует он или не существует? Если не существует, как меня учили в школе, то кого я люблю? Пустое место? Можно любить несуществующее? Нельзя. Поэтому я пришел к выводу: отец существует; раз это так, то существует вечная жизнь. А если есть она, то и Бог есть. Вот это благодатное состояние считаю самым счастливым.
— А самый непростой?
— Смерть отца.
— Чего вы ни за что не сможете простить другим людям?
— Могу простить все.
— Что может довести вас до слез?
— Осознание греховности перед Богом.
— Какими качествами нужно обладать, чтобы добиться успеха?
— Надо быть смиренным, иметь твердую волю и возлагать надежду на Бога.
— Какую роль в вашей жизни играют деньги?
— Второстепенную. Сказать, что деньги не нужны, не могу. Они нужны, чтобы и помогать, и строить, и существовать.
— Что означает для вас быть свободным?
— Быть независимым от других, но зависимым от Бога.
— Испытываете ли вы страх перед смертью?
— Да. Боюсь не самой смерти, а того, что будет после нее. Потому что после смерти человек уже сам себе помочь не может — ни покаяться, ничего.
— Что станете делать, узнав о том, что вам осталось жить ровно семь дней?
— Буду молиться, чтобы Господь простил грехи.
— Вы никогда не задумывались над тем, есть ли жизнь после смерти?
— Я уже вам сказал, что если я люблю, то отец должен существовать, если он существует, то есть вечная жизнь.
— Что вы вкладываете в понятия добра и зла?
— Добро — это выполнение воли Божией. Все, что согласно воле Божией, это добро. А зло — все, что противно воле Божией.
— Вас часто предавали?
— Часто. Например, украинский епископат. Предали все те, кого я поставил епископами. И духовенство, которое я рукополагал священниками в трудное советское время, когда очень сложно было это сделать и еще сложнее назначить на приход, тоже предало.
— Что вам помогало преодолеть периоды полного отчаянья?
— Вера в милосердие и любовь Божию.
— Случались ли в вашей жизни чудеса?
— Случались.
— В какую эпоху вам хотелось бы жить и с кем из ее представителей пообщаться?
— Есть желание общаться со святыми. Вот читаю «Жития святых» и хочется быть среди них.
— Как вы считаете, красота действительно может спасти мир?
— Это неверующие так ставят вопрос. Мир, который создан красивым, сам себя спасти не может. А любовь Божия может. Сына Божьего привела на землю любовь. Он стал человеком, чтобы спасти человечество. Вот это и спасло, а не красота.
Ответы записала Ольга БЕСПЕРСТОВА, «ФАКТЫ»
Ответы других известных людей на вопросы анкеты «ФАКТОВ» читайте здесь
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