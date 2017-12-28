Патриарх Филарет: «Чтобы стать успешным, надо быть смиренным, иметь твердую волю и возлагать надежду на Бога»

Наша газета продолжает публиковать анкеты известных людей, согласившихся поделиться с читателями своими сокровенными мыслями. Предлагаем ответы предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата.

— Как вы сами представились бы нашим читателям?

— Патриарх Киевский и всея Руси-Украины.

— Ваш любимый цвет, запах, продукт, напиток?

— Все цвета для меня приятны. Даже не знаю, какой запах любимый… Если приятный, то люблю, а неприятный — не люблю. Люблю молочные продукты. Любимый напиток — вино.

— Чем для вас пахнет детство?

— Детство пахнет неверием. Неверующий был.

— Счастье — это что?

— Это блаженство. Это мир, радость и любовь.

— Вы счастливый человек?

— Да.

— В чем вам видится смысл жизни?

— Выполнять свои обязанности и не забывать думать о вечной жизни.

— Вы хорошо помните самый счастливый день в своей жизни?

— Когда благодать Божия осенила меня после того, как я уверовал в существование Бога и вечной жизни. Это произошло после гибели отца на фронте. Тогда у меня возник вопрос: существует он или не существует? Если не существует, как меня учили в школе, то кого я люблю? Пустое место? Можно любить несуществующее? Нельзя. Поэтому я пришел к выводу: отец существует; раз это так, то существует вечная жизнь. А если есть она, то и Бог есть. Вот это благодатное состояние считаю самым счастливым.

— А самый непростой?

— Смерть отца.

— Чего вы ни за что не сможете простить другим людям?

— Могу простить все.

— Что может довести вас до слез?

— Осознание греховности перед Богом.

— Какими качествами нужно обладать, чтобы добиться успеха?

— Надо быть смиренным, иметь твердую волю и возлагать надежду на Бога.

— Какую роль в вашей жизни играют деньги?

— Второстепенную. Сказать, что деньги не нужны, не могу. Они нужны, чтобы и помогать, и строить, и существовать.

— Что означает для вас быть свободным?

— Быть независимым от других, но зависимым от Бога.

— Испытываете ли вы страх перед смертью?

— Да. Боюсь не самой смерти, а того, что будет после нее. Потому что после смерти человек уже сам себе помочь не может — ни покаяться, ничего.

— Что станете делать, узнав о том, что вам осталось жить ровно семь дней?

— Буду молиться, чтобы Господь простил грехи.

— Вы никогда не задумывались над тем, есть ли жизнь после смерти?

— Я уже вам сказал, что если я люблю, то отец должен существовать, если он существует, то есть вечная жизнь.

— Что вы вкладываете в понятия добра и зла?

— Добро — это выполнение воли Божией. Все, что согласно воле Божией, это добро. А зло — все, что противно воле Божией.

— Вас часто предавали?

— Часто. Например, украинский епископат. Предали все те, кого я поставил епископами. И духовенство, которое я рукополагал священниками в трудное советское время, когда очень сложно было это сделать и еще сложнее назначить на приход, тоже предало.

— Что вам помогало преодолеть периоды полного отчаянья?

— Вера в милосердие и любовь Божию.

— Случались ли в вашей жизни чудеса?

— Случались.

— В какую эпоху вам хотелось бы жить и с кем из ее представителей пообщаться?

— Есть желание общаться со святыми. Вот читаю «Жития святых» и хочется быть среди них.

— Как вы считаете, красота действительно может спасти мир?

— Это неверующие так ставят вопрос. Мир, который создан красивым, сам себя спасти не может. А любовь Божия может. Сына Божьего привела на землю любовь. Он стал человеком, чтобы спасти человечество. Вот это и спасло, а не красота.

Ответы записала Ольга БЕСПЕРСТОВА, «ФАКТЫ»