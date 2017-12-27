В одном из финучреждений Одессы полиция уничтожила взрывное устройство

Сегодня, 27 декабря, на спецлинию «102» поступило сообщение о том, что в помещении одного из финансовых учреждений Одессы, расположенного в центре города, по улице Преображенской, 37, неизвестный мужчина оставил подозрительный предмет.

«На место происшествия направили следственно-оперативную группу, экспертов взрывотехнического управления и кинологов. В ходе проверки указанной информации взрывотехники обнаружили предмет — коробку, внешне похожую на самодельное взрывное устройство. Подозрительный предмет уничтожили водяной пушкой», — сообщили в региональном главке Нацполиции.

После обезвреживания установлено, что во «взрывчатке» отсутствует ряд необходимых компонентов, которые могли бы привести ее в действие.

Вместе с тем, из помещения финансового учреждения были эвакуированы более полутора десятка человек.

Решается вопрос о внесении указанных сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Работники полиции уточняют личность злоумышленника, который оставил вышеназванный подозрительный предмет, начаты розыскные действия.

Напомним, 24 декабря, в 9-этажном жилом доме в Днепре произошел взрыв, в результате которого пострадала сотрудница полиции.