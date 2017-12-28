Владимир Быстряков: «Казалось, Шаинский вечный, как и его песни...»

На 93-м году жизни скончался выдающийся композитор Владимир Шаинский

Песни Владимира Шаинского о Крокодиле Гене и Чебурашке, «Улыбка», «Чунга-Чанга», «Антошка» и многие другие любят и знают миллионы детей и взрослых.

— В одной киевской школе учились три пацана — Игорь, Ян и Володя, и все они стали замечательными композиторами — Игорь Шамо, Ян Френкель, Владимир Шаинский, — говорит известный украинский композитор Владимир Быстряков. — С Владимиром Шаинским я не раз виделся на кинофестивалях. Приезжал он всегда с женой, которая была значительно его младше. Шаинский был человек очень энергичный и юморной. Несмотря на солидный возраст, оставался в прекрасной форме. Каждое утро делал зарядку и демонстрировал, как подтягивается на турнике, хотя было ему в то время уже далеко за семьдесят. Казалось, что он вечный, как и его песни.

— И вдруг такое печальное известие…

— Да, печальное. Я всегда называл его гением простых мелодий. Песни, которые он писал, сразу становились хитами. Удивительная вещь: когда он пел, казалось, что у него абсолютно нет слуха. И при этом он был мелодист от Бога! А это очень редкое явление в современном песенном искусстве. К слову, когда я впервые услышал, как Шаинский «поет», то и сам перестал стесняться петь. А его иной раз при нем же пародировал.

— Он не обижался?

— Нет, троллил меня в ответ за якобы «чернобыльскую» песню «Мир без чудес черно-бел, черно-бел…»

— Слышала, что многие композиторы ему завидовали.

— Ну, это как «эффект грибников», когда двадцать человек прошли по одному и тому же месту, а двадцать первый нашел белый гриб. То же и с мелодией. Многим, видимо, казалось, будто то, что написал Шаинский, и они могли сочинить… Владимир Шаинский же был человеком уверенным в себе, в своем таланте. И всю жизнь был энерджайзером. Такие же энергичные и его песни. Сочиняя, он ничего не «химичил», его музыка — это то, что было внутри у композитора.

— Что бы вы сказали Владимиру Шаинскому сегодня, если бы он мог вас услышать?

— Светлая тебе память, наш Владимир Шаинский, Шая, как называли тебя близкие! Помнить тебя будем по твоим уникальным интонациям и нотам, которых, кроме тебя, никто так не сложит вместе!