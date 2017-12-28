Сексопатолог Борис Ворник: «Секс в зрелом возрасте — как вклад в сберегательном банке: кто его с молодости приумножал, тот в старости пользуется хорошими процентами»

Многие люди стесняются говорить «про это». Если в интимной жизни возникают проблемы, пытаются их решить на свое усмотрение. И только когда не получается, некоторые отваживаются обратиться к специалисту. Во время прямой линии «ФАКТОВ» врач-сексопатолог, руководитель Киевского городского центра планирования семьи, сексологии и репродукции доктор медицинских наук профессор Борис Ворник развеял немало мифов о сексе. Как разнообразить интимную жизнь? Какие продукты повышают желание? Легко ли быть подругой делового человека? Ответы на эти и другие вопросы читайте в прямой линии.

*— Здравствуйте, Борис Михайлович! Вам звонит Наталия из Киева. Когда я училась в школе, наш классный руководитель проводил, как тогда называлось, воспитательный час — отдельно с девочками и мальчиками. Разговор был об интимных отношениях. До сих пор помню фразу учителя: «С мужем нужно спать два раза в неделю». Но почему именно два?

— Никаких нормативов нет! Ваш учитель, видимо, исходил из собственного опыта и потребностей. Но заниматься сексом нужно ровно столько, насколько позволяют желание и возможности. Бывает, есть желание, но нет возможности (человек занят на работе или подводит здоровье). Однако чем чаще и регулярнее случаются половые контакты, тем дольше сохраняется способность к сексу. Поэтому людям, особенно мужчинам после 40—50 лет, нежелательно делать длительные перерывы в интимной жизни.

Если человеку не хочется заниматься сексом, то заставлять себя не стоит. То, что является нормой для одного, например, ежедневный секс, может не подходить для другого. Секс должен доставлять удовольствие, а не огорчение.

— По внешнему виду можно определить, каков человек в постели?

— Грамотный сексолог, посмотрев на человека, приблизительно может определить, чего от него ждать в постели. Но такая предварительная оценка не всегда верная. А все разговоры, что половой темперамент мужчины зависит от длины его носа или безымянного пальца, беспочвенны.

— Считается, что невысокие мужчины часто оказываются сексуальными гигантами: мол, все пошло в корень. Это правда?

— Невысокие мужчины, по сравнению с длинноногими, довольно часто имеют, как мы говорим, более высокую половую конституцию. Кстати, это относится и к женщинам: длинноногие красотки не всегда сексуальны. Ведь одно дело — изображать сексуальность, а другое — быть и чувствовать.

*— Это прямая линия? Александр из Запорожья, 41 год. Приходилось слышать, что каждому мужчине отведено определенное количество семяизвержений, поэтому нужно расходовать семя экономно. Это правда?

— Нет, это неверная информация. Сексом нужно заниматься так часто, как того хочется, — были бы возможности. Существует и генетическая предрасположенность: половой темперамент мы получаем в наследство от родителей.

— А какой самый старший пациент у вас был?

— Мужчина 83 лет, который жаловался на ухудшение потенции. Мы ему помогли. Секс в старшем возрасте — это как капитал в банке: кто его с молодости приумножал, тот в старости пользуется хорошими процентами. Безусловно, вернуть 80-летнему мужчине уровень сексуальности, как в 50 лет, нельзя, но возраст — не помеха для секса, хотя и вносит свои поправки. Сила желания и возможность осуществления полового контакта ослабевают, но не исчезают — просто частота секса снижается.

*— «ФАКТЫ»? Марина из Харькова. После менопаузы ощущаю сухость во влагалище, это затрудняет половой контакт. Проблема может пройти сама по себе или надо использовать какие-то средства? Как вы относитесь к гелям-лубрикантам для увлажнения влагалища?

— Сухость сама по себе не пройдет, ведь она возникла из-за изменения гормонального фона. Часто женщинам зрелого возраста врачи назначают заместительную терапию гормонами. У пациенток не только нормализуется состояние влагалища, но и улучшается самочувствие, они дольше сохраняют моложавый вид и привлекательность.

Если вы почему-то не хотите или не можете принимать гормоны, то, конечно, пользуйтесь лубрикантами, которые можно купить в аптеке или секс-шопе. Никакого вреда от этого средства не будет, а польза несомненная: сухость и болезненные ощущения уменьшатся. Но я все-таки советовал бы вам проконсультироваться с врачом.

*— Меня зовут Андрей, звоню из Харьковской области. Женат семь лет, и жена ни разу не испытывала оргазм. Говорит, что ей это не мешает, но мне-то каково! Что делать?

— Перестать тревожиться. Примерно у 15 процентов женщин наблюдается так называемая врожденная (конституциональная) аноргазмия: они не могут испытывать оргазм. Но многие женщины не страдают из-за этого, ведь им приятен сам половой акт, они любят мужа и радуются его ласкам, рады доставить удовольствие ему. Хотя в конце полового акта нет разрядки, но удовольствие, ощущение удовлетворения женщина получает. Она прекрасно беременеет, нормально вынашивает и рожает здоровых детей.

Поэтому не нужно настаивать, чтобы ваша жена лечилась. Не всякий специалист может грамотно разобраться в проблеме. И если начинает лечить, то женщину ждет разочарование: любое лечение безуспешно. Да еще может возникнуть и развиться невроз от мысли, что она якобы не такая, как другие.

*— Вас беспокоит Любовь из Киева. Мы с мужем женаты 30 лет, и в последнее время сексуальная жизнь проходит, мягко говоря, со скрипом: муж пытается, но у него не всегда выходит. Ходил на консультацию к врачу, но ему назначили уйму анализов. Это правильно? Как найти хорошего специалиста?

— Если врач назначает больше пяти анализов, советую проконсультироваться еще у одного специалиста, возможно, более старшего и опытного. То же самое нужно делать, если доктор рекомендует больше пяти препаратов. Это означает, что врач не очень хорошо понимает, что должен делать, и пробует разобраться в проблеме «на ощупь». Ко мне на консультацию приходит много мужчин, которые ранее посетили самых разных врачей. Приносят результаты зачастую ненужных анализов, лечебных назначений, оказавшихся неэффективными. При желании ваш муж может обратиться в наш центр. Перезвоните по телефону (044) 543−84−03 или (044) 331−01−03, чтобы уточнить время консультации.

*— Звонит Анна из Черкасской области. На заработках в Италии я познакомилась с мужчиной-итальянцем. Он зовет замуж, но меня смущает его возраст: любимый годится мне в отцы. Пока в сексе у нас все неплохо, но как будет дальше?

— Будет ли ощущаться разница в возрасте, зависит от ваших потребностей и от того, как вы с партнером понимаете нужды друг друга. На мой взгляд, в паре, где один из партнеров намного старше, происходит психологическая компенсация. Если вам рядом с мужчиной комфортно, то и в сексе вы найдете гармонию. Но плохо, когда возникает психологический дискомфорт — непонимание, недоразумения, да еще и ошибки, от которых никто не застрахован. Брак держится не только на показателях возраста или секса, но в первую очередь на отношении друг к другу.

— Какую разницу в возрасте между мужчиной и женщиной вы считаете оптимальной?

— Ее не существует. Вопрос не в возрасте, а в том, с какими ожиданиями люди вступили в брак. У молодых людей часто больше материального интереса, а у старших — влюбленности, желания быть с любимым человеком, получать от него ласку, психологическую и физическую поддержку.

*— Могу я поговорить с доктором? Меня зовут Татьяна. Мой друг (ему 64 года) перед началом полового акта пьет таблетки. Но все равно у нас не всегда получается. Что посоветуете?

— А кто назначил мужчине лекарство? Плохо, если он выбрал его сам, ориентируясь на рекламу, которой забиты почтовые ящики. Зачастую это полная ерунда и выкачивание денег. Полбеды, если препарат будет только неэффективным, но часто он еще наносит вред здоровью.

Другое дело, если лекарство куплено в аптеке по рекомендации врача. Сейчас на рынке много препаратов, улучшающих сексуальную функцию. Они делятся на пять типов. Если один препарат не помогает, значит, нужен другой, и подобрать его должен врач. А самолечение приводит к психологическому разочарованию и ухудшению ситуации.

*— Ольга из Конотопа Сумской области, 30 лет. Встречаюсь с молодым человеком, но он как-то прохладно относится к сексу. Какие продукты подогревают желание?

— Молва приписывает свойства афродизиаков — пищи, стимулирующей половое влечение, — многим продуктам: устрицам, орехам, сельдерею. Но если человек верит, что устрицы повысят сексуальное желание, то так и будет. А у того, кому от одного вида моллюсков становится противно, оно, наоборот, будет снижаться.

Питание должно быть полноценным. Здоровые белки и полезные аминокислоты замечательно стимулируют сексуальность. А вот обилие углеводов (сладости, выпечка) ее снижают. Также я с осторожностью отношусь к совету налегать на фрукты. Они содержат много фруктозы, а ее нужно употреблять восемь-десять миллиграммов в день.

— А что же тогда приготовить на романтический ужин?

— Важна не столько еда, сколько обстановка. Интимное освещение от зажженных свечей, легкая музыка, красивый наряд, определенное поведение — все это само по себе прекрасно повышает сексуальность. В такой обстановке даже овсяная каша будет съедаться как самый лучший афродизиак. Женщина должна устраивать мужчине подобные «заманухи», как и мужчина женщине.

*— Алло! Это Лариса из Кривого Рога. Хочу «под елочку» положить мужу (ему 48 лет) витаминный комплекс с микроэлементами. Говорят, что для мужчин полезен цинк. Это так?

— Организму необходимы 84 микроэлемента, из которых 26 являются обязательными, а 18 — незаменимыми. Поэтому сказать, какой лучше или хуже, нельзя. Одни и те же микроэлементы участвуют в синтезе как гормонов, так и серотонина и дофамина, которые ответственны за настроение, отвечают за сексуальную настроенность и общее психологическое состояние. Поэтому лучше посоветоваться с вашим семейным врачом.

*— Ярослава из Дрогобыча Львовской области. Мы с мужем не совпадаем в желаниях: мне хочется секса утром, а он готов вечером. Как наладить сексуальную жизнь?

— Сексуальный контакт действует на всех по-разному: одних стимулирует, других расслабляет. Если вашего мужа утренний секс расслабляет, то смысла заниматься им утром нет. Это нужно тем, кто получает от интима заряд энергии, ведь впереди рабочий день с его хлопотами и заботами. Важно, чтобы ваши желания совпадали. Когда в паре есть взаимное желание и обоюдное согласие, то не имеет значения, когда заниматься сексом. Это не зависит от времени суток. Главное — секс должен быть желанным. В сексуальной жизни не бывает слова «должен», а только слово «хочу».

*— Добрый день! Меня зовут Виктория, живу в Винницкой области. В браке уже 15 лет, и желание притупилось. Муж обижается, когда я отговариваюсь, что болит голова. Как разнообразить интимную жизнь?

— Ваш вопрос можно сравнить с тем, что человек спрашивает, как украсить новогоднюю елку. Ответ: на нее можно повесить игрушки, конфеты, «дождик», гирлянды, фонарики, внизу положить подарки — и деревце преобразится. Любая фантазия, которая улучшает настроение и усиливает взаимопонимание, приводит к разнообразию секса. Пробуйте все, что кажется вам новым, но важно, чтобы было интересно и супругу. Неприемлемо, если один партнер чем-то увлечен, а другому это не нравится.

— Я как-то предлагала мужу ролевую игру: я медсестра, а он пациент, но супруг сказал, что это извращение.

— Все сексуальные игры, и ролевые в частности, должны подходить обоим партнерам. Если вашему мужу не нравится такая игра, постарайтесь обойтись без нее. Спросите, чего бы он хотел. Проблема многих пар в том, что мужчина и женщина не хотят, не умеют или стесняются разговаривать друг с другом на интимные темы. А в паре нужно обсуждать и находить решение, как разнообразить половую жизнь. Какая богатая фантазия ни была бы у женщины, это не всегда совпадает с фантазией или настроением мужа. Поэтому лучше вначале идею обсудить, а потом реализовывать. Люди могут пробовать все что угодно. Важно лишь понимать: секс — это единственная парная функция у человека, и не учитывать интересы и желания партнера нельзя.

*— К вам обращается Лиза. Я учусь в Киеве, встречаюсь с молодым человеком, который начал свое дело. Парень мне очень нравится, но он уделяет мне мало времени. Как быть?

— Я не устаю повторять: быть хорошей подругой для делового или увлеченного своим творчеством либо спортом человека — это талант и искусство. Этому нужно постоянно учиться. Если ваш партнер занятой человек, то вы должны понимать и подстраиваться под него. Тогда отношения сложатся. Часто успешность в бизнесе или деле, которому человек предан, зависит от того, какой партнер рядом. Обычно хорошо ладят пары, где оба одновременно начинали чем-то заниматься: они прекрасно понимают проблемы, учитывают возможности друг друга.

— Выходит, я должна жертвовать своими интересами?

— Так происходит всегда. Во главе угла таких отношений должны стоять не свои интересы, а взаимопонимание. Если вы будете понимать вашего избранника, то и он со временем осознает, что нельзя жить только ради бизнеса, сцены или спорта. Надо находить баланс между делом и семьей, тогда жизнь будет гармоничной. Чего желаю вам и всем читателям «ФАКТОВ» в новом году.

Подготовила Наталия САНДРОВИЧ, «ФАКТЫ»

Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»