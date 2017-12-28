Киев дождался освобожденных из плена украинцев уже после полуночи (видео)

Президентский борт с 73 украинскими заложниками, освобожденными из плена боевиков, приземлился в аэропорту в Борисполе уже после полуночи. Вместе с освобожденными украинцам на борту самолета летел президент Украины Петр Порошенко.

В Facebook он опубликовал видео встречи самолета в аэропорту «Борисполь».

Глава государства также поблагодарил тех, кто дождался самолет, назвав 27 декабря великим днем.

«Все у нас будет хорошо. И парней вернем, и миротворцев на Донбасс пригласим, и землю нашу освободим от врагов, и Донбасс возродим. У меня по этому поводу нет никаких сомнений», — написал Порошенко.

Напомним, в обмен на 73 украинских заложников Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали срок наказания в украинских тюрьмах.