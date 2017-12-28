Сегодня, 28 декабря, между Землей и Луной пролетит астероид

Сегодня, 28 декабря, между Землей и Луной пролетит астероид 2017 YZ4. Астрономы сумели «засечь» его лишь 25 декабря. До этого дня он оставался невидимым для телескопов.

Космический гость пролетит на очень близком расстоянии от нашей планеты — всего в неполных 224 тысячах километров. Ученые полагают, что он не столкнется с Землей, но, по космическим меркам можно считать, что он едва в нее не врезался. Дистанция между Землей и Луной составляет 384 400 километров.

Как пишут западные СМИ, диаметр небесного тела составляет до 15 метров. Для сравнения приводят в пример лондонский Букингемский дворец, высота которого 24 метра. 2017 YZ4 летит со скоростью свыше 34 тысяч километров в час.