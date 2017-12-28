Расстрелявший судебных приставов в Москве арестован

Ночью 28 декабря московская полиция задержала директора кондитерской фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова, который накануне устроил стрельбу в офисе своего предприятия. Он убил судебного пристава и ранил еще четверых.

Фабрики окружили бойцы ОМОН. Операция на территории «Меньшевика» продолжалась до вечера. В итоге выяснилось, что Аверьянову удалось незаметно покинуть фабрику и скрыться.

Как сообщил руководитель пресс-службы ГУМВД по Москве Юрий Титов, подозреваемого нашли на территории организации, расположенной на улице Правды в столице. Он отправлен на допрос в Следственный комитет.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

Московская прокуратура сообщила, что Аверьянов начал стрелять в момент, когда на предприятие пришли приставы, чтобы взыскать долг.

«На фабрику в целях исполнения решения арбитражного суда о взыскании с должника ООО «КФ «Меньшевик» денежных средств пришли судебные приставы. В ответ на это директор Илья Аверьянов открыл стрельбу из огнестрельного оружия», — рассказали в ведомстве.

Сам Аверьянов утверждает, что у него пытаются уже несколько лет отобрать фабрику. По его словам, этим занимается «банда во главе с двумя прокурорами». Он назвал фамилии прокуроров. Эти люди заявили, что никакого отношению к данному делу не имеют и не понимают, почему Аверьянов упомянул их.

Между тем, версию директора «Меньшевика» подтвердил его старый знакомый Герман Батасов. «Относительно сегодняшнего — такое уже происходило около полугода назад, в прошлый раз стрельбы не было. На территорию фабрики проникли посторонние с арматурой, избили охрану, Аверьянову проломили голову. После этого он обращался в прокуратуру, в МВД. Все рассматривалось формально, никому было не нужно», — утверждает Батасов.

«Я с трудом представляю, чтобы Илья начал в кого-то стрелять. Если он стрелял, то потому, что это была угроза жизни, и против него пытались применить оружие», — уверен друг Аверьянова.

Батасов сообщил, что фабрику пытаются отобрать уже на протяжении последних четырех лет. «По поддельным документам, якобы он продал фабрику другому юридическому лицу. Как потом выяснилось — это аффилированные с одной преступной группировкой люди. Было несколько обращений в правоохранительные органы, Илья Иванович отдавал документы в приемную ФСБ, где были зафиксированы факты мошеннических действий», — заявил Батасов.