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Новогоднее "перемирие" в АТО: двое военных получили ранения на Приазовье

Инф. «ФАКТОВ»

28.12.2017 7:41 45

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В течение минувших суток российско-оккупационные войска осуществили четыре прицельных обстрела позиций ВСУ. Все нарушения режима перемирия сосредоточились на Донецком направлении. В результате обстрелов получили легкие ранения двое украинских военных. Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра Штаба АТО.

На Приазовье, еще в светлую пору суток, противник обстрелял наши укрепления в районе Водяного из неподконтрольной Украине Саханки, а через некоторое время — вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия со стороны также оккупированной Ужевки.

В вечернее время враг из гранатометов и стрелкового оружия нарушил перемирие в пригороде Авдеевки. Такжа на подступах к этому прифронтовому городу активизировался снайпер противника. В это же время защитники Каменки оказались под огнем из легкого пехотного вооружения.

Украинские военные в течение суток ответного огня не открывали.

Напомним, 26 декабря террористы шесть раз нарушили режим тишины на линии соприкосновения на Донбассе. В результате обстрелов один украинский воин погиб, пятеро получили ранения.

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