ФИГУРКА ДНЯ.«Фарфоровые» истории.27 декабря 2017

В предновогоднем Нью-Йорке мне доводилось бывать неоднократно. И должен заметить, что из множества фантастически красивых предновогодних городов мира, которые в разные годы я смог посмотреть, именно Нью-Йорк выделяется и размахом праздничных гуляний, и невероятным масштабом оформления домов и улиц, развлекательных площадок и рождественских ярмарок от многих других прекрасных мест на планете, жители которых традиционно превращают свои города и поселки в райские уголки искрометного веселья.

Нигде больше — ни в Лондоне, ни в Париже, ни в Мюнхене, ни в Цюрихе, ни в Вене и ни в Праге мне не приходилось видеть таких новогодних локаций, созданных в городах для пользования всеми желающими, как это можно встретить в Рокфеллер-Центре на Манхеттене, где на традиционном открытии катка и, наверное, самой нарядной в мире елки всегда проходит фантастическое шоу с участием звезд первой величины. А массовые гуляния на Тайм-Сквер… А словно законсервированные в советском прошлом новогодние базарчики на Брайтоне…

Правда, все эти шумные, яркие и всегда аппетитно приправленные запахами всякой вкуснятины мероприятия нередко чреваты не столь уж приятными неожиданностями. Знаете, как раньше приговаривали пожилые люди? «Не зевай, Хомка, на то и ярмарка»… Вот и нам с супругой во время одного из таких рождественских гуляний в Нью-Йорке едва не пришлось стать жертвами мошеннического «развода на деньги».

Прогуливаясь в нижней части Манхеттена и заходя в многочисленные в районе Чайна-тауна сувенирные магазинчики, торгующие в том числе и испанским фарфором, мы вдруг обратили внимание на двух парней, открыто следующих за нами.

На одном из перекрестков они бросились к нам со словами: «Вы ведь говорите по-русски? Постойте… Мы вот тут нашли пачку денег (в руках один из парней держал сотенные долларовые купюры, скрученные с помощью резинки)… Давайте разделим между собой — владельца же, потерявшего их, нету. Вот возьмите эту пачку…»

Когда мы, решительно отказавшись от участия в этой афере, быстро пошли прочь, тут же появился еще один персонаж мошеннической постановки. Не зная, что мы отказались от чужих денег, он догнал нас, требуя вывернуть карманы и предъявить наши бумажники!

«Вы ведь только что нашли мои деньги? А теперь я не могу досчитаться пятисот долларов. Вон те парни сказали, что надо проверить вас…» Только мой громкий крик «Полиция! Полиция!» заставил всю эту компашку «лиц кавказской национальности» поспешно скрыться в ближайшей подворотне…

Чтобы хоть как-то исправить неприятное впечатление от этого происшествия, я решил купить и отправить в Киев сегодняшнюю композицию. Купил. Отправил. К сожалению, в посылке получил вдребезги, в порошок разбитые осколки… И только через несколько лет найденную на одном из нью-йоркских же сайтов точно такую же повозку с цветами и красивыми негритянскими девочками удалось получить по почте целой и невредимой.

Сегодняшним именинникам желаю добра и счастья. И веселого продолжения рождественских праздников. Как всегда, искренне ваш.

Александр ШВЕЦ

ЦВЕТОЧНАЯ ПОВОЗКА

Страна: Испания

Мануфактура: Lladro

Год создания: 1994

Скульптор: José Puche

Размер: 32×52 cm

Лимитированная серия 3000 изделий

