В Одессе решают судьбу российской императрицы

Одесский апелляционный административный суд 27 декабря начал рассматривать по существу дело о законности установки в историческом центре города в 2007 году памятника Основателям Одессы, центральной фигурой которого является императрица Екатерина Вторая. Желающих попасть на заседание было очень много, хотя места в зале — ограничены. При входе всех «зрителей» тщательно досматривали. Возле здания суда припаркованы несколько автобусов с правоохранителями.

Истцом в данном деле выступает Союз общественных организаций «Ассоциация казацких обществ «Січ», ответчик — Одесский городской совет.

Истцы, в частности, считают, что монумент «Потемкинцам — потомки», вместо которого установлен памятникам Основателям Одессы, был незаконно перенесен в 2007 году на Таможенную площадь. Тогда идею переноса обосновали необходимостью «защитить традиционный характер среды» — до 1920 года там стоял памятник Екатерине II. Истцы же не согласны с комплексной реставрацией указанной площади.

Летом нынешнего года Приморский районный суд Одессы по иску указанной организации признал незаконным и отменил решение Одесского горсовета об установке памятника Основателям Одессы на Екатерининской площади. Иск подала «Ассоциация казацких обществ «Сич».

Представители истца заявиляют, что Екатерина II — «палач и гнобитель украинского народа», а памятник ей — символ украинской несвободы, империализма и российского великодержавия.

В то же время представитель горсовета, сотрудница юридического департамента Елена Ходаковская, считает, что это памятник основателям Одессы, а Екатерина — государственный деятель. Юрист мэрии заявила, что аргументы об унижении чести и достоинства украинцев, указанные в апелляционной жалобе активистов, не касаются истца напрямую, а установка памятника основателям Одессы — это восстановление исторического облика города.

Тем не менее, суд решил дать сторонам дела время до 2 февраля 2018 года для подготовки к судебным прениям.

Напомним, в 2007 году в Одессе провели комплексную реставрацию Екатерининской площади, в рамках которой установили памятник «Основателям Одессы» — точную копию оригинала, демонтированного большевиками в 1925 году. Центральная фигура монумента — императрица Екатерина Вторая. Украинские националисты неоднократно угрожали уничтожить монумент, после установки монумента в городе из-за этого произошли столкновения между сторонниками и противниками памятника.

Памятник Основателям Одессы представляет собой композицию, центральная фигура которого — императрица Екатерина Вторая. Ее окружают Григорий Потемкин, Платон Зубов, Иосиф Дерибас и Франц Деволан. Впервые был открыт на Екатерининской площади 2 сентября 1900 года. Через 20 лет композицию демонтировали, после чего на площади установили памятник Карлу Марксу, но он был уничтожен во время Второй мировой войны. В 1965 году на этом месте был установлен памятник морякам-потемкинцам — площадь тогда называлась Потемкинской. В 2007 году «потемкинцев» перенесли на Таможенную площадь. На площади, которой вернули предыдущее название, установили монумент Основателям Одессы.

