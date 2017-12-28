Олег Табаков никого не узнает

Вечером 27 декабря российский телеканал РЕН ТВ сообщил, что народный артист СССР Олег Табаков пришел в себя, но никого не узнает. Состояние 82-летнего актера резко ухудшилось 25 декабря. В связи с этим врачи приняли решение ввести Табакова в состояние медикаментозной седации для того, чтобы снять нагрузку с внутренних органов. Он вышел из искусственной комы поздно вечером 27 декабря.

Однако директор МХТ имени Чехова Юрий Кравец опроверг информацию об ухудшении состояния Олега Табакова. Он заявил, что эта информация «не имеет под собой никаких оснований», и «Олег Павлович чувствует себя нормально».

Напомним, Табакова госпитализировали в конце ноября. Никаких официальных заявлений в связи с этим не было. Сыновья народного артиста СССР предоставили СМИ разную информацию о причинах госпитализации. В итоге масс-медиа склонились к версии, согласно которой у Табакова диагностировали сепсис, который был вызван неудачным лечением зубов у дантиста.