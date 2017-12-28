Пьяный Захарченко устроил дебош на автозаправке

Александр Ходаковский, бывший сотрудник СБУ, перешедший на сторону боевиков в 2014 году, сейчас является оппонентом Захарченко.

Бывший командир батальона «Восток», экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» сказал, что видео инцидента находится в закрытом облаке файлов. «У нас «глава государства» может в пьяном виде зарулить на какую-то заправку, наехать на заправщика. … «Глава государства в сопровождении Трапезникова («зампредседателя совета министров ДНР». — Ред.) и Тимофеева («министр доходов и сборов», правая рука Захарченко.- Ред.) начинает наезжать на бармена, который ночью дежурит. Его Тимофеев хватает за загривок и вытаскивает — «прекращай, дескать, на этого пацана наезжать», — рассказал Ходаковский.

Боевик жестко прошелся по ситуации в «ДНР»: «У нас есть лицемерие, имитация, подмена. Все носит приставку „квази“. Объективно у нас поселковый театр на подмостках, не более того».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в СБУ назвали количество заложников, оставшихся на оккупированных территориях — в «ДНР» и «ЛНР».