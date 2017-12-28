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Подвал в Донецке

В Донецке и Горловке после их освобождения будет создан музей оккупации, - Порошенко

Инф. «ФАКТОВ»

28.12.2017 9:30 52

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После освобождения Донбасса в местах содержания украинских заложников власти планируют создать музей оккупации. Об этом сообщает президентская пресс-служба.

По словам Петра Порошенко, сегодня Украина продолжает поддерживать тех, чьи родственники остались в оккупированной Макеевке, в тюрьмах и колониях, в подвалах Донбасса.

«В оккупированной Горловке… развевался украинский флаг и пели украинский гимн. Мы пообещали, что и украинский флаг, и украинский гимн точно вернутся на оккупированный Донбасс, в оккупированную Горловку, вернутся в освобожденный Крым. Это может быть нашими с вами усилиями», — подчеркнул он.

Напомним, стало известно, что боевики уже готовы отдать Украине еще 25 незаконно удерживаемых граждан, в т. ч. военных.

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