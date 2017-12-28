﻿

USD 27.95
RSS
крым

В Крым перестали пускать украинских таксистов

Инф. «ФАКТОВ»

28.12.2017 9:29 104

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

В Крым перестали пускать украинских таксистов, которые регулярно возили людей на полуостров и обратно. Об этом сообщила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова.

По словам первого замминистра, запрет на въезд со стороны оккупационных властей Крыма коснулся более 30 таксистов. Встретив пассажиров с киевского поезда, таксисты не смогли заехать в Крым. Пассажиров отпустили.

Российские пограничники объясняют свои действия якобы недостатком у таксистов средств для пребывания в Крыму. Джапарова, в свою очередь, связывает новую российскую политику с последними событиями, в том числе, освобождением украинских заключенных.

«Фактически в последние месяцы РФ усиливает и наращивает новую волну репрессий, а также „диверсифицирует“ инструментарий. Это такая акция, чтобы всегда оставался привкус страха», — считает представитель Мининформполитики.

Напомним, ограничительным мерам предшествовали периодические обыски в домах крымских татар на полуострове.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..

Карта портала

© 1997—2017 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии