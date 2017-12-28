В Крым перестали пускать украинских таксистов
В Крым перестали пускать украинских таксистов, которые регулярно возили людей на полуостров и обратно. Об этом сообщила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова.
По словам первого замминистра, запрет на въезд со стороны оккупационных властей Крыма коснулся более 30 таксистов. Встретив пассажиров с киевского поезда, таксисты не смогли заехать в Крым. Пассажиров отпустили.
Российские пограничники объясняют свои действия якобы недостатком у таксистов средств для пребывания в Крыму. Джапарова, в свою очередь, связывает новую российскую политику с последними событиями, в том числе, освобождением украинских заключенных.
«Фактически в последние месяцы РФ усиливает и наращивает новую волну репрессий, а также „диверсифицирует“ инструментарий. Это такая акция, чтобы всегда оставался привкус страха», — считает представитель Мининформполитики.
Напомним, ограничительным мерам предшествовали периодические обыски в домах крымских татар на полуострове.
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