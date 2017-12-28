Польша ограничивает импорт автомобилей в Украину – СМИ

Польша ограничит импорт автомобилей в Украину. Как сообщает «Автотема», причиной стали трудности с приграничным движением и увеличение времени ожидания на границе из-за скопления машин с иностранной регистрацией.

По информации информационно-аналитической группы «Autoconsulting.», скопление машин вызвано тем, что по украинскому законодательству, украинские владельцы зарегистрированных в Польше авто обязаны пересекать границу раз в пять дней. Аналитики отмечают, что украинцы используют лазейки в законодательстве, связанном с импортом автомобилей из Евросоюза в Украину.

Как ранее писали «ФАКТЫ», правительство предлагало ввести государственный учет нерастаможенных автомобилей с еврономерами.