Польша ограничивает импорт автомобилей в Украину – СМИ
Польша ограничит импорт автомобилей в Украину. Как сообщает «Автотема», причиной стали трудности с приграничным движением и увеличение времени ожидания на границе из-за скопления машин с иностранной регистрацией.
По информации информационно-аналитической группы «Autoconsulting.», скопление машин вызвано тем, что по украинскому законодательству, украинские владельцы зарегистрированных в Польше авто обязаны пересекать границу раз в пять дней. Аналитики отмечают, что украинцы используют лазейки в законодательстве, связанном с импортом автомобилей из Евросоюза в Украину.
Как ранее писали «ФАКТЫ», правительство предлагало ввести государственный учет нерастаможенных автомобилей с еврономерами.
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