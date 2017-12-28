В поле у трассы Одесса-Рени обнаружены закопанными тела двух мужчин (фото)

Страшную находку — человеческий труп выявил в Ренийском районе на Одесчине житель села Орловка.

— Он позвонил в местное отделение полиции и сообщил, что в направлении кирпичного завода, в сторону поля, на расстоянии около 400 метров от трассы в землю закопан труп, — рассказали «ФАКТАМ» в Измаильском отделе Нцполиции. — На указанное место выехали наши сотрудники, а также коллеги из Ренийского отделения и эксперты-криминалисты из Одессы.

Там правоохранители оцепили территорию. В ходе проведения первоочередных следственных действий обнаружены тела двух мужчин, которые были закопаны в земле. Там же обнаружены и фрагменты одежды.

Как уточнили в полиции, мужчины найдены закопанными в поле между селами Новосельское и Орловка, вдоль трассы Одесса-Рени.

Тела осмотрены судебно-медицинским экспертом и направлены в морг.

В настоящее время правоохранители принимают меры по поиску орудия убийства, установлению обстоятельств преступления, а также лиц, причастных к его совершению. Также выясняется их местонахождение.

Параллельно отрабатывается версия, согласно которой обнаруженные тела мужчин — это пропавшие без вести еще в октябре фермер Петр Карагиаур из села Новосельское и ранее судимый Юрий Асаржи. По данным следствия, перед исчезновением мужчины виделись.

«Кто-то звонил фермеру якобы с просьбой что-то отремонтировать. Предполагалось, что вызвал его из дома Юрий. Фермер уехал и вскоре перезвонил жене и попросил отдать всю имеющуюся наличность мужчине, который к ней заедет. Больше фермера родственники не видели. Пропал также второй мужчина», — рассказали в полиции.

По факту открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство).

