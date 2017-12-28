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Новый корпус больницы

Стало известно, когда новый корпус "Охматдета" наконец начнет принимать пациентов

28.12.2017 14:38 70

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Новый корпус республиканской детской клинической больницы «Охматдет» получил сертификат готовности и будет готов принимать пациентов уже в 2018 году. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

При этом он напомнил, что еще год назад комплекс был аварийным.

«Не было даже документации. За год мы все восстановили, завершаем строительство и передаем объект врачам, они смогут подготовить его к оказанию качественной помощи», — цитирует Гройсмана пресс-служба КМ.

Строительство второй очереди больницы также стартует в следующем году. Все строительные работы могут занять до полутора лет.

Национальная детская специализированная больница «Охматдет» является самой большой детской больницей на территории Украины и оказывает специализированную медпомощь.

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