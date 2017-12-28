Закрытие дела Довгого считаю неприемлемым - Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры закрыть дело в отношении народного депутата Олеся Довгого, назвав это неприемлемым.

«Решение процессуального руководителя в уголовном производстве о его закрытии на основании пункта. 3 части 1 статьи 284 УПК (в связи с невозможностью установить достаточные доказательства для доказательства виновности лица в суде и исчерпанием возможности их получения) вызывает и удивление, и возмущение», -- заявил Юрий Луценко.

По мнению генпрокурора, доказательства по делу есть.

«Их слышала вся страна и на их основе Верховная Рада сняла неприкосновенность с народного депутата. Если САП хотела собрать больше доказательств, то за 5 месяцев должна была это сделать. Следовательно, 1438 гектаров земли незаконно украли, но САП не может доказать кто. Поэтому сегодня прокуратура Киева зарегистрировала производство по факту растраты имущества в особо крупных размерах (ст 191 УК Украины) при отчуждении более тысячи гектаров столичной земли на острове Жуков через так называемые кооперативы. Срок давности по этой статье Уголовного кодекса — 15 лет», -- заявил генеральный прокурор.

Напомним, претензии прокуроров к Довгому были связаны с выделением земельных участков в Киеве в 2007—2009 годах, когда нынешний депутат занимал пост секретаря Киевсовета. Есть подозрения в неправомерности выделения под застройку земли, ранее имевшей природно-заповедный статус и входившей в заказник «Жуков остров».

В июле 2017 года Верховная Рада поддержала снятие неприкосновенности с народного депутата, а в сентябре ему было вручено сообщение о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением.