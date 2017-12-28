Бывшая жена Руперта Мердока Венди Денг закрутила роман с молодым венгром-моделью (фото)

49-летняя американская предпринимательница китайского происхождения, исполнительный директор News Corporation Венди Денг закрутила роман с 21-летним Бертольдом Захораном, работающим моделью.

Уроженца Венгрии Бертольда и бывшую жену медиамагната Руперта Мердока, которая, по версии журнала Woman’s Day, входит в ТОП-15 самых успешных и влиятельных женщин мира, видели на вечеринке, которую устроили на яхте у острова Сен-Бартс британский музыкант Пол Маккартни и его дочь Стелла. Денг и Захоран держали себя весьма свободно, не позволяя усомниться в характере их отношений. Пару уже не впервые видят вместе.

Венди развелась с миллиардером Мердоком, который старше нее на 38 лет, в 2013 году, после 14 лет брака. На момент знакомства с будущим мужем Денг работала на принадлежащем Мердоку телеканале в Гонконге. Она стала его третьей женой. У них имеется две дочери — 15-летняя Грейс и 13-летняя Хлое.

Причиной развода стал роман Венди с бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром, который является крестным отцом Грейс.

Сейчас 86-летний бизнесмен женат четвертым браком — на экс-модели Джерри Холл, которая ранее была замужем за рок-звездой Миком Джаггером.

Брак с Рупертом Мердоком для Венди был, кстати, не первым. В конце 80-х она приехала в США по студенческой визе и жила в американской семье— у Джейка и Джойс Черри, с которыми познакомилась еще в Китае. Джойс учила ее английскому языку, а впоследствии супруги Черри спонсировали учебу девушке в Америке. В итоге юная Венди закрутила роман с хозяином дома, который был старше нее на 30 лет. Джойс, возмущенная таким вероломством, потребовала, чтобы Денг покинула ее дом. Джейк Черри вскоре последовал за Венди. В 1990 году они поженились — правда, уже спустя несколько месяцев расстались из-за измены Венди, которая нашла себе мужчину, более подходящего ей по возрасту. Официально развод был оформлен через два с половиной года. Брак с Черри позволил предприимчивой китаянке получить вид на жительство в США.

Одно время Венди Денг западная пресса приписывала роман с президентом России Владимиром Путиным.

Вечеринку устроил Пол Маккартни

У Мердока и Денг почти 38-летняя разница в возрасте