"2018 год будет удачным для каждого врача и пациента" - Порошенко

Президент Петр Порошенко, на встрече с медиками Одесской области, рассказал, что подписал два закона, касающиеся медицинской реформы. Первый закон касается государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения. Второй называется «О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности» и предусматривает в том числе внедрение телемедицины на селе.

«Поддерживаю необходимость реформы здравоохранения, важность соблюдения права каждого гражданина на качественную медицинскую помощь. Твердо убежден, что 2018-й станет удачным годом для внедрения медицинской реформы, удачным для каждого врача и пациента. Ситуация в сфере здравоохранения не может оставаться такой, как сейчас. И решительными шагами мы эту ситуацию изменим», — подчеркнул глава государства.

По словам Порошенко, средства на сельскую медицину были получены в том числе из денег, ранее конфискованных у окружения Януковича по решению суда.

«Сегодня я подписываю два крайне важных закона Украины. Подписанием я даю старт реформе. Теперь мяч на поле парламента. И я надеюсь, что 2018 год станет удачным годом для медицинского сообщества», — заявил Порошенко.

Также президент побывал в Окнянской центральной районной больнице, которая стала первой в регионе по части внедрения вертикально-интегрированной системы предоставления медпомощи. Система предполагает информационные технологии в сельской больнице, а также доступную консультативную медицину.

Порошенко подарил медицинским учреждениям Одесской области технику и оборудование. Окнянская центральная районная больница получила оборудование для проведения ультразвукового и рентгенологического обследования. Окнянский Центр первичной медико-санитарной помощи и Одесский областной центр экстренной помощи и медицины катастроф получили новые машины, с помощью которых медики смогут более качественно оказывать медпомощь населению.

Напомним, законом о телемедицине предусмотрено появление новых услуг: телемедицинского консультирования, телемедицинского консилиума, телеметрии, домашнего телеконсультирования.

Закон о медицинской реформе (о государственных фингарантиях предоставления медицинских услуг) предполагает, что для граждан Украины платными будут услуги, которые они получат без направления врача, а также пластическая хирургия и не экстренная стоматология. Вся экстренная медицинская помощь и хирургия (например, удаление аппендикса, травмы при ДТП, острые инфаркты и инсульты) или лечение после экстренной помощи будут оплачиваться государством.