﻿

USD 27.95
RSS
поезд

На Львовщине поезд протаранил «скорую», есть пострадавшие (фото)

Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

28.12.2017 15:44 297

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Дорожно-транспортное происшествие с участием «скорой» случилось сегодня, 28 декабря, в 12.30 на железнодорожном переезде в селе Давыдив Пустомытовского района. Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникаций ГУ Национальной полиции Львовской области, предварительно установлено, что на железнодорожном переезде произошло столкновение кареты скорой помощи и дизельного поезда, который следовал по маршруту Львов-Ходорив.

На момент ДТП в автомобиле «скорой» находилось четверо человек. Трое из них получили телесные повреждения, двое госпитализированы.

Правоохранители устанавливают причины столкновения, решается вопрос об открытии уголовного производства. Дизель-поезд продолжил движение.

дтп

дтп

Напомним, ранее на Киевщине в пгт Глеваха на переезде поезд сбил легковой автомобиль, который пытался проехать на запрещающий сигнал светофора.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.

Карта портала

© 1997—2017 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии