На Львовщине поезд протаранил «скорую», есть пострадавшие (фото)

Дорожно-транспортное происшествие с участием «скорой» случилось сегодня, 28 декабря, в 12.30 на железнодорожном переезде в селе Давыдив Пустомытовского района. Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникаций ГУ Национальной полиции Львовской области, предварительно установлено, что на железнодорожном переезде произошло столкновение кареты скорой помощи и дизельного поезда, который следовал по маршруту Львов-Ходорив.

На момент ДТП в автомобиле «скорой» находилось четверо человек. Трое из них получили телесные повреждения, двое госпитализированы.

Правоохранители устанавливают причины столкновения, решается вопрос об открытии уголовного производства. Дизель-поезд продолжил движение.

Напомним, ранее на Киевщине в пгт Глеваха на переезде поезд сбил легковой автомобиль, который пытался проехать на запрещающий сигнал светофора.

