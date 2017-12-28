На Львовщине поезд протаранил «скорую», есть пострадавшие (фото)
Дорожно-транспортное происшествие с участием «скорой» случилось сегодня, 28 декабря, в 12.30 на железнодорожном переезде в селе Давыдив Пустомытовского района. Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникаций ГУ Национальной полиции Львовской области, предварительно установлено, что на железнодорожном переезде произошло столкновение кареты скорой помощи и дизельного поезда, который следовал по маршруту Львов-Ходорив.
На момент ДТП в автомобиле «скорой» находилось четверо человек. Трое из них получили телесные повреждения, двое госпитализированы.
Правоохранители устанавливают причины столкновения, решается вопрос об открытии уголовного производства. Дизель-поезд продолжил движение.
Напомним, ранее на Киевщине в пгт Глеваха на переезде поезд сбил легковой автомобиль, который пытался проехать на запрещающий сигнал светофора.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был. ”