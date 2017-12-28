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Захарченко и Кирилл

Новости Зазеркалья: Захарченко обсудил с патриархом Кириллом "вопросы духовности"

Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

28.12.2017 16:03 105

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«Глава» непризнанной республики рассказал сепаратистским телеканалам о встрече с патриархом Московским и всея Руси.

25 декабря патриарх Кирилл принял главарей террористов «Л-ДНР» в своей резиденции. Захарченко рассказал, о каких проблемах он говорил с главой Русской православной церкви: «Также мы обсудили и другие вопросы. Основной вопрос — религиозное воспитание на территории „ДНР“. Обсудили введение уроков духовности в школах, техникумах и вузах и ряд вопросов нравственного характера». Террорист считает, что недореспублика наладит «более тесную» работу с РПЦ, которая, как известно, поддерживает боевиков Донбасса и российских наемников.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что пьяный Захарченко устроил дебош на автозаправке.

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