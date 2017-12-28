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Трое школьников в Ивано-Франковске задержали вора

Михаил СЕРГУШЕВ, «ФАКТЫ»

28.12.2017 16:07 222

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Трое школьников — 12-летний Леша, 14-летний Вова и 13-летний Иван задержали вора, который украл у пенсионеров «болгарку». Об этом «ФАКТАМ» рассказал начальник пресс-службы патрульной полиции Ивано-Франковска Николай Гурак.

«Трое мальчишек поздно вечером возвращались домой после футбольной тренировки. И тут они увидели, что через забор перелезает мужчина с каким-то инструментом в руке. Ребята сразу же поняли, что это вор. Они сначала окликнули его и потребовали остановиться, но незнакомец кинулся наутек. Как рассказывал нам один из мальчишек — 14-летний Вова Сикута, за вором они бежали через дворы, наверное, около километра. Поймали, скрутили, повалили на землю. Вор начал просить, чтобы его отпустили. Ребята замешкались, и мужчина снова побежал. Однако на этот раз не далеко. Юные футболисты снова настигли злоумышленника и уже удерживали его до приезда патрульной полиции. Самый маленький из этой компании — Леша Лесив — сказал, что им совсем не было страшно. Мол, их было трое, а вор — один. А пенсионеров, которых обворовывают — жалко», — рассказал Гурак.

Задержанному — 31 год. Он ранее привлекался к ответственности за наркотики.

«Интересно, что эта троица уже не первый раз задерживает воров. Незадолго до описываемого случая, мальчишки уже сдавали охранникам супермаркета мужчину, который хотел украсть с полки магазина товар. Мальчишек будем награждать за их гражданскую позицию и смелость. Пока думаем как. Пусть это будет сюрпризом», — сказал Гурак.

Напомним, ранее полицейским удалось раскрыть дерзкое ограбление дома одинокой 87-летней женщины.

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