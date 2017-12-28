Воры-рецидивисты, раскурочившие десятки станций мобильной связи, пойманы под Винницей

Осенью в Винницкой области была совершена серия краж аккумуляторных батарей с базовых станций мобильной связи. Один только материальный ущерб из-за краж превысил миллион гривен. Пострадали вышки разных операторов в Винницком, Козятинском и Гайсинском районах. Отрабатывая ранее судимых граждан, возможно причастных к этим кражам, оперативники уголовного розыска вышли на двух бывших осужденных жителей Винницкого района. В середине декабря одного из них, 34-летнего мужчину, задержали после кражи им у односельчанина «Жигулей». Второй был объявлен в розыск, рассказала «ФАКТАМ» сотрудник отдела коммуникации областного главка полиции Ольга Ефремова.

Как оказалось, 37-летний разыскиваемый во время совершения преступлений уже находился под судом за серию таких же краж в 2015—2016 годах. До этого он отсидел за кражи с вышек сотовой связи семь лет. А выйдя на свободу взялся за старое. С тремя такими же отсидевшими за подобные кражи «единомышленниками» с сентября 2015 до февраля 2016 он обокрал не менее 27 вышек. Воры, передвигаясь на нескольких автомобилях, взламывали замки наземных помещений вышек и увозили аккумуляторы, кондиционеры и другое оборудование.

Взяли злоумышленников во время очередного взлома в феврале 2016-го. Но поскольку задержанные сознались и показали, где хранится еще не сбытая часть украденного, их отпустили под залог. Тем не менее находящемуся под залогом в 110 тысяч гривен рецидивисту надо было «отработать» затребованную сумму, что он и стал делать старым проверенным способом. Вчера он также был задержан. У подозреваемых изъята часть аккумуляторов и другие краденные вещи.

Стоимость одной аккумуляторной батареи — девять тысяч гривен. В семнадцати эпизодах, уже доказанных следствием, было похищено около 120 таких батарей. Материальный ущерб превысил миллион гривен.

Пока задержанные находятся в изоляторе временного содержания. Один уже арестован, второму сегодня должны объявить подозрение и ходатайствовать об избрании меры пресечения. Обоих также проверяют на причастность к аналогичным преступлениям на Винничине и в других регионах. За кражи в особо крупных размерах подследственным грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Напомним, ранее на Киевщине вор-рецидист попался на краже спустя всего 10 дней после выхода на свободу.