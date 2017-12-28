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Супермаркет «Перекресток»

Путин назвал терактом взрыв в Санкт-Петербурге

Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

28.12.2017 16:33 202

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Президент России Владимир Путин назвал произошедший вечером 27 декабря взрыв в супермаркете Санкт-Петербурга терактом. Об этом он заявил на церемонии награждения военных, участвовавших в российской спецоперации в Сирии.

«Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершен террористический акт», — сказал в частности, Путин. Он также добавил, что поручил ФСБ при задержании предполагаемых террористов «действовать строго в рамках закона». «Но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников и наших офицеров действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте», — подчеркнул Путин.

До сих пор власти случившееся терактом не называли. Официально было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Стало также известно, что число раненных в результате инцидента увеличилось до 13 человек. Шестеро пострадавших остаются в больницах.

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