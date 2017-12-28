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"Украина может купить у России газ, если он будет дешевый и не коррупционный" - Порошенко

Инф. «ФАКТОВ»

28.12.2017 16:34 192

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Президент Петр Порошенко в ходе визита в Одесскую область рассказал, при каких условиях Украина может возобновить закупки природного газа у России. Об этом сообщает Интерфакс-Украина. Наша страна отказалась от закупок газа в РФ с 26 ноября 2015 года.

По словам Порошенко, газовый контракт 2009 года держал Украины «на иголке» зависимости от России. За два года Украина подтвердила, что может быть энергетически независимой и теперь вправе выбирать, как ей будет выгоднее.

«Они стучат: может возьмете наш газ? Нет, у нас все хорошо. Если он будет дешевый и честный, не коррупционный, — пожалуйста», — объяснил президент.

Напомним, Украина в Стокгольмском арбитраже добилась принятия решения в свою пользу: арбитраж признал, что украинская сторона не должна платить российскому «Газпрому» за газ, отправленный на оккупированные территории.

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