В Москве задержан оппозиционер Илья Яшин

В Москве задержан глава совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин.

«Меня задержала полиция рядом с домом. Везут в ОВД Красносельского района в сопровождении пятерых (!) сотрудников», — написал оппозиционный политик в соцсети.

У Яшина отобрали мобильный телефон, ключи и депутатское удостоверение. Ему грозит административный арест. Суд в связи с задержанием пройдет, скорее всего, в пятницу, 29 декабря.

Яшина обвиняют в «нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». 24 декабря по инициативе Яшина в Лермонтовском сквере Москвы прошло «собрание граждан» (сначала акция планировалась под девизом «День свободных выборов»). Собрание сочли несанкционированным. В ходе выступления депутат говорил на темы выборов, коррупции, несменяемости власти в России. По официальным оценкам, в сквер 24 декабря пришли около 300 человек.

Илья Яшин, участник многочисленных оппозиционных митингов, акций протеста и ряда резонансных политических акций, юыл одним из создателей и лидеров движения «Оборона» и «Молодежное яблоко». С 2006 по 2008 год являлся членом федерального бюро партии «Яблоко». С 2010 года был заместителем председателя партии ПАРНАС, которую он покинул в декабре прошлого года.