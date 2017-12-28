Жительница временно оккупированного Донецка передала подарок для украинских военных (фото)

Представители Центра гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины города Северодонецка вместе с группой объединенного Центра военно-гражданского сотрудничества оперативно-тактической группы «Луганск» накануне новогодних праздников поздравили украинских воинов, которые несут службу на передовой, передав им подарки от общественной организации «Волонтерское движение «Батальон Сітка».

- Спасибо, разумеется, всем, кто не забывает ребят, которые сегодня защищают независимость нашего государства! Но самым дорогим подарком для наших воинов стали носки, связанные заботливыми руками жительницы Донецка, — рассказал «ФАКТАМ» офицер Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины, подполковник Алексей Мазепа. — Такой подарок — свидетельство того, что на временно оккупированных территориях Донбасса живут украинцы, которые ждут освобождения этих территорий от российских захватчиков. Валентина написала теплые слова нашим ребятам, вложив записочку в каждую пару. Предполагаю, что подарок проделал долгий путь, прежде чем попасть к ребятам на передовую.

Бойцы получили в подарок партию художественной литературы от клуба «Подари книгу», а также открытки и рисунки учеников Кременской гимназии.

Напомним, ранее украинские госпитали, в которых лечат пострадавших от боевых действий на Донбассе, получили неожиданный рождественский подарок из Германии.

Фото cimic.com.ua