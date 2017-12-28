Частная американская разведка дала нерадужный прогноз для Украины на 2018 год

В 2018 году не стоит рассчитывать на разрешение конфликта на Донбассе, хотя можно ожидать, что Российская Федерация пойдет на определенные уступки в украинском вопросе. Такой прогноз на следующий год дает частная американская разведывательно-аналитическая компания Stratfor.

Говоря о нашей стране, в Stratfor считают, что 2018 год будет нестабильным, что связано с подготовкой к президентским и парламентским выборам.

«По мере приближения выборов 2019 года протесты и ротации во власти довольно вероятны, как возможны и досрочные выборы», — говорится в отчете частной американской разведки, который есть в распоряжении издания «Апостроф».

При этом отмечается, что Украина не отклонится от прозападного курса, а также продолжит получать политическую, экономическую и поддержку в сфере безопасности со стороны США и западных партнеров. Также отмечается, что наша страна будет стремиться к дальнейшей интеграции с Польшей и странами Балтии в сферах экономики, энергетики и безопасности.

Говоря о ситуации на Востоке Украины, в Stratfor предполагают, что Россия и США продолжат переговоры и, возможно, даже достигнут прогресса в вопросе введения миротворцев. Однако надеяться, что РФ откажется от агрессивной политики, не приходится.

«Россия активизирует свою гибридную военную кампанию, подразумевающую кибератаки и громкие убийства, против Украины и ее сторонников», — говорится в прогнозе.

Напомним, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак заявил, что Россия обязательно уйдет с Донбасса, вопрос лишь, когда и на каких условиях.