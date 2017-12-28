Найдены «самые красивые девочки-близнецы в мире»? (фото)

Британская газета The Daily Mail отыскала «самых красивых девочек-близнецов в мире». Семилетние жительницы американского штата Калифорния Леа Роуз и Ава Мари Клементс уже заключили десятки модельных контрактов и работают по шесть дней в неделю, снимаясь для многочисленных фотосессий. Число их последователей на Instagram, где их аккаунт был открыт лишь в июле этого года, уже достигает 140 тысяч человек. Карьерой девочек активно занимается их мать Джеки. По ее словам, близняшки в восторге от карьеры моделей. «Я изложила свою идею девочкам: если они хотят, то, в дополнение к еженедельным занятиям танцами и плаванием, они могут попробовать себя в модельном бизнесе… Я не была удивлена, когда они начали прыгать от радости, заявив, что им не терпится начать», — говорит Джеки Клементс, которая пыталась пристроить дочек в модели еще с тех пор, когда им было шесть месяцев. Однако, первая попытка не удалось. Но Джеки не сдавалась и решила посланным свыше знаком то, что день семилетия Леи и Авы пришелся на 7.7.17 (7 июля 2017 года). «Я верю в приметы, а семь — счастливое число», — говорит американка.

Сестры — не единственные модели в семье. Джеки также вовлекла в модельный бизнес и своего девятилетнего сына Чейза Роберта.

Английское издание напоминает также о шестилетней россиянке Анастасии Князевой, которую ранее также причислили к числу «самых красивых в мире девочек». Фотографии Насти в соцсетях также рекламирует ее мать.

А также газета пишет о конкурентке Анастасии — восьмилетней Анне Павага из Санкт-Петербурга, которая снимается для модных журналов и в рекламе.

Хотя у девочек много поклонников, многие считают, что родители поступают неразумно. сексуализируя детство и провоцируя педофилов.

Анна Павага