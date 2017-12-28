Хроника АТО: оккупанты применяют минометы и вооружение боевых машин
В течение сегодняшнего дня российско-оккупационные войска, нарушая объявленное перемирие, совершили три обстрела позиций украинских военнослужащих.
Все провокации пришлись на Донецкое направление. Так, наши опорные пункты под Красногоровкой боевики обстреляли из стрелкового оружия.
В районе Павлополя противник применил стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы и вооружение БМП, а затем усилил давление, выпустив по нашим позициям пять мин калибра 82 мм, а также обстреляв их из гранатометов.
Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, украинские военнослужащие на провокации не поддавались и ответный огонь не открывали.
Напомним, 27 декабря оккупационные войска совершили 4 обстрела позиций украинских военных, двое наших воинов получили ранения.
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