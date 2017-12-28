«Его все равно постигнет кара»: вдова отреагировала на то, что убийцу ее мужа отдали боевикам

Новость о том, что пенсионера, передавшего бойцам АТО банку меда со взрывчаткой, во время обмена отдали боевикам, вдова погибшего тогда военного Александра Суслопарова Любовь узнала от корреспондента «ФАКТОВ». Последний раз женщина видела убийцу своего мужа еще на суде, когда его приговорили к 15 годам лишения свободы. Напомним, что у Любови Суслопаровой пятеро детей. Младший сын Матвейчик родился уже после смерти отца. Когда 36-летний Александр Суслопаров погиб, его жена была на четвертом месяце беременности.

- То, что террориста обменяли, для меня большая неожиданность, — призналась «ФАКТАМ» Любовь Суслопарова. — С тех пор как закончился суд, я ничего об этом человеке не слышала. Видела его только на суде в режиме видео-конференции. Я не пропускала ни одного заседания, ходила вместе с маленьким Матвейчиком. Террорист оправдывался, говорил, что его якобы кто-то побил, пытался давить на жалость. На суде выяснилось, что он принес эту банку меда специально для моего мужа. После того, как о Саше, многодетном отце, который воюет на фронте, рассказал один телеканал, боевики решили его ликвидировать. К той банке подходили несколько человек. Но взрывное устройство детонировало именно в тот момент, когда к банке подошел Саша. Террорист находился неподалеку и привел взрывчатку в действие в нужный момент.

- Как вы относитесь к тому, что сейчас террориста обменяли?

- Конечно, я не хочу, чтобы убийца моего мужа ходил на свободе. Но еще больше не хочу, чтобы страдали матери и жены пленных ребят. Есть Божий суд и я знаю: этого человека так или иначе постигнет кара.

- Как ваши дети?

- Слава Богу, все в порядке. Матвейчику уже два с половиной года. Хоть он и не разу не видел папу, он узнает Сашу на фотографиях. Матвей — вылитая копия отца. Его лицо, его характер. Сынок целует папины фотографии, а когда видит флаг Украины, начинает хлопать в ладоши. Если видит солдат, замолкает и о чем-то думает… Старшие дети поддерживают меня, как могут. Конечно, нам тяжело. Но жизнь продолжается.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 64-летний террорист, действовал по указанию Главного разведывательного управления Генштаба Минобороны России. Выполнив задание, он сразу же отчитался по телефону перед «кураторами» условленной фразой: «Бомжа в Станице поймали» и попросил прислать «коробку для сухарей». Это означало: передайте дополнительную обойму для подаренного пистолета. Вскоре к диверсанту приехали «российские друзья», привезли «коробку» и гонорар — по словам задержанного, десять тысяч российских рублей (примерно три с половиной тысячи гривен).

Во время обыска украинские правоохранители изъяли у террориста еще одну банку с медом, внутри которой нашли тротиловую шашку. А в день задержания террорист планировал совершить еще один теракт и… получить пенсию от Украины.