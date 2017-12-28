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ДТП в Германии

В Германии дальнобойщик из Украины протаранил полицейское авто, протащив его 200 метров (фото)

Инф. «ФАКТОВ»

28.12.2017 18:55 469

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В Германии гражданин Украины устроил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла 23-летняя девушка-полицейская.

Как сообщает издание dpa, 40-тонный грузовик с неадекватным водителем заметили еще на территории Нидерландов. О нем сообщили немецким патрульным. Последние стали ждать фуру на автобане 61 около Фирзена, Северный Рейн-Вестфалия, включив проблесковые маячки и аварийную сигнализацию.

Однако грузовик понесло, и он на полной скорости врезался в патрульный автомобиль, протащив его 200 метров. В результате наезда погибла девушка, которая сидела на заднем сиденье полицейского авто. Двое ее коллег получили тяжелые травмы.

Водителя задержали. В его крови выявили более 2 промилле алкоголя, что превышает норму более чем в 10 раз. Дальнобойщиком оказался 48-летний украинец.

Напомним, 25 декабря в Индии в результате дорожно-транспортного происшествия погибла гражданка нашей страны.

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