Американка на первом свидании уничтожила две картины Уорхола стоимостью миллион долларов

В четверг, 28 декабря, американская газета New York Daily News сообщила о необычном инциденте, который произошел в Хьюстоне. Местный адвокат Энтони Базби, известный не только своими громкими победами в судах, но и тем, что активно поддерживал Дональда Трампа во время прошлогодней президентской гонки, собирая для него пожертвования, лишился пяти произведений искусств, общая стоимость которых превышала миллион долларов.

Юрист пригласил к себе домой 29-летнюю Линди Лу Лейман. Это было их первое свидание.

Однако что-то пошло не так. По словам Базби, гостья напилась, стала хамить, после чего он вызвал для нее такси, воспользовавшись услугой Uber.

Энтони Базби

Но Линди Лу отказалась уезжать. Энтони пришлось отказаться от заказа. Он надеялся, что Лейман будет вести себя более благоразумно. Этого не произошло.

Спустя несколько минут Базби снова вызвал такси Uber. И тогда его гостья обезумела.

«Она, действуя совершенно осознанно, даже умышленно, разбила три статуэтки, стоимостью 20 тысяч долларов каждая. Но этого ей оказалось недостаточно. Она сорвала со стены две картины Энди Уорхола, швырнула их на пол и облила алкоголем. А это были оригиналы, стоимостью 500 тысяч долларов каждый! Теперь они безнадежно испорчены», — заявил Базби в своем заявлении в суд.

Издание уточняет, что инцидент произошел 23 декабря.