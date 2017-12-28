В Украине уменьшилось число терактов, но они стали более жестокими

В нынешнем году, по сравнению с прошлым, число террористических актов в Украине уменьшилось, однако одни стали более жестокими. Об этом сообщили в Украинском институте исследования экстремизма.

«По официальной статистике в 2014 году ежемесячно происходило 126 терактов, в 2015 — 108, 2016 — 155, 2017 — 124. То есть в 2017 году показатель меньше прошлогоднего, но больше показателя 2015 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тенденция этого года — теракты стали персональными и более символическими.

По прогнозам Института, в 2018 году продолжится практика персональных терактов, причем самые большие угрозы для Украины будет продуцировать Российская Федерация.

«Одной главных проблем в борьбе с терроризмом в Украине является отсутствие действенной системы наказаний. Так, за 3 года и 9 месяцев зарегистрировано 5804 уголовных дел по статье „террористический акт“. Или в среднем — 129 террористических атак в месяц. Наказано по этой статье за 3 года и 6 месяцев — 15 человек», — отмечают эксперты.

Напомним, ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в нашей стране активно действуют российские спецслужбы, одной из главных целей которых является организация убийств отдельных общественно-политических деятелей.