Единственный действующий в ОРДЛО украинский мобильный оператор принудительно переводит абонентов на более дорогой тариф

Единственный украинский мобильный оператор, действующий на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, переводит своих абонентов из ОРДЛО на более дорогой тарифный план.

«Шановний клієнте! 9.01−15.02.18 Ваш тариф буде безкоштовно змінений на Смартфон. Стандартний (безлімітні дзвінки в мережі та 50 МБ за 3 грн/день), а вартість підключеної послуги „Рік без абонплат“ повернена на рахунок пропорційно кількості днів користування. Тарифи Vodafone діють на території України за наявності покриття мережі оператора, крім території, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. Деталі на 111*6».

Такие SMS-сообщения получили многие жители ОРДЛО и прифронтовых территорий в последние несколько дней от единственного действующего здесь украинского мобильного оператора Vodafone Ukraine.

«"Смартфон Стандартный» — это единственный тариф, который в ближайшее время будет доступен на неконтролируемой украинскими властями территории. В период с 9 января по 15 февраля 2018 года тариф будет бесплатно и автоматически изменен", — сообщают в компании.

А оператор колл-центра Vodafone в ответ на вопросы абонентов, для которых услуги подорожали, присылает стандартный ответ: «Компания не имеет возможности обслуживать и ремонтировать оборудование, которое находится на неконтролируемых Украиной территориях Донецкой и Луганской областей. Сеть работает крайне нестабильно, так как оборудование выходит из строя. Поэтому тариф с ежедневной оплатой — более честный».

Абоненты, для которых услуги по инициативе оператора безальтернативно подорожали, возмущены такой дискриминацией по территориальному признаку. Люди задаются вопросом, каким образом мобильный оператор устанавливает их местонахождение, ведь любые несанкционированные судом виды слежки за гражданами Украины и использование добытой несанкционированным путем информации в нашей стране запрещены законом.

Как ранее сообщил блогер Алексей Чибисов, главари самопровозглашенной «ДНР» намерены принудительно заставить жителей оккупированных территорий отказаться от украинских паспортов.