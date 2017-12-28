Шуфрич-младший получил условный срок

Суд вынес приговор сыну Нестора Шуфрича, который 26 августа сбил мужчину на пешеходном переходе на улице Шота Руставели в Киеве. Сын нардепа получил три года лишения свободы с отсрочкой на один год. То есть если в течение года он не совершит других правонарушений, судимость будет считаться погашенной. Между Шуфричем-младшим и потерпевшим было заключено мировое соглашение, по которому пострадавшему выплатят материальный и моральный ущерб в размере одного миллиона гривен.

Пострадавшего Алексея Мельниченко, который после ДТП несколько дней находился в реанимации, такой приговор вполне устраивает. По его словам, Шуфрич-младший поступил по-человечески, полностью оплатив его лечение.

- Приговор справедливый, мы не будем его оспаривать, — сообщил «ФАКТАМ» брат Алексея Мельниченко Кирилл. — Для нас главное — здоровье Алексея. Ему уже значительно лучше. Он уже даже смог уехать в Херсон, чтобы на новогодние праздники быть вместе с родными. Алексей сам выходит на улицу, гуляет с собакой. 14 января он вернется в Киев на очередную операцию — ему в голову будут вживлять пластину. А через год из ноги должны вытащить спицу. Прогнозы врачей позитивные и на это очень радует.