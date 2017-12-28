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Кабмин

Кабмин намерен выплатить освобожденным из плена боевиков украинцам по 100 тыс. грн

Инф. «ФАКТОВ»

28.12.2017 20:40 70

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Кабинет министров Украины подготовил постановление, предусматривающее выплату украинцам, освобожденным из плена боевиков, по 100 тыс. грн. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

«Наше предложение в том, чтобы дать каждому из тех, кого 27 декабря освободили, по 100 тыс. грн», — сказал чиновник.

Кроме того, в правительстве решили, что украинцам, которые до попадания в плен боевиков были официально трудоустроены, будет зачислен трудовой стаж.

Напомним, 27 декабря состоялся обмен пленными между Украиной и террористическими «Л/ДНР». Прошел он по формуле «73/233».

Еще до освобождения людей Президент Украины Петр Порошенко поручил подготовить для них все необходимое для медицинской и реабилитационной помощи.

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