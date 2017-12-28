Кабмин намерен выплатить освобожденным из плена боевиков украинцам по 100 тыс. грн

Кабинет министров Украины подготовил постановление, предусматривающее выплату украинцам, освобожденным из плена боевиков, по 100 тыс. грн. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

«Наше предложение в том, чтобы дать каждому из тех, кого 27 декабря освободили, по 100 тыс. грн», — сказал чиновник.

Кроме того, в правительстве решили, что украинцам, которые до попадания в плен боевиков были официально трудоустроены, будет зачислен трудовой стаж.

Напомним, 27 декабря состоялся обмен пленными между Украиной и террористическими «Л/ДНР». Прошел он по формуле «73/233».

Еще до освобождения людей Президент Украины Петр Порошенко поручил подготовить для них все необходимое для медицинской и реабилитационной помощи.