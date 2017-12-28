Президент Италии распустил обе палаты парламента

В четверг, 28 декабря, президент Италии Серджо Маттарелла распустил обе палаты парламента страны. Это означает, что в Италии вскоре состоятся парламентские выборы. По закону, они должны пройти не позднее апреля 2018 года. Местные СМИ сообщают о негласной договоренности, достигнутой политическими партиями Италии, о проведении выборов 4 марта.

Формально они будут досрочными. Однако, на самом деле, нынешний состав Сената и Палаты депутатов был избран в 2013 году. И срок мандатов членов парламента истекает 1 апреля 2018 года. Так что и депутаты, и сенаторы проработали практически положенные им пять лет.

Никто не ожидал такого, поскольку выборы 2013 года не выявили победителя. Этот созыв итальянского парламента вошел в историю страны как «самый сложный и непредсказуемый». Меньше, чем за пять лет, в Италии сменилось три премьера-министра — Энрико Летта, Маттео Ренци и Паоло Джентилони.

Несмотря на противоречия, отмечает газета La Stampa, парламент одобрил ряд важных реформ, чего ранее не удавалось ни разу в течение действия одного мандата. Одной из одобренных обеими палатами была избирательная реформа, предполагавшая устранение двухпалатной системы, которая в итоге не получила поддержки итальянцев на референдуме. В результате закон пришлось снова корректировать, и по нему состоятся новые выборы. Учитывая нынешний расклад политических сил и рейтинги популярности, есть риск, что повторится ситуация 2013 года, когда ни одна партия не смогла самостоятельно сформировать правительство.

Официальную дату голосования определил кабинет министров на своем заседании. Созвал его премьер-министр Джентилони. На заключительной пресс-конференции он заявил, что Италия возобновила движение после самого серьезного послевоенного кризиса.