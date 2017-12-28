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Севериона Дангазде

Суд отказался выпускать на свободу соратника Саакашвили (видео)

Инф. «ФАКТОВ»

28.12.2017 20:56 74

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Защита Севериона Дангазде — одного из соратников бывшего президента Грузии, лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили — не смогла добиться изменения для него меры пресечения.

В ходе сегодняшнего заседания Апелляционный суд Киева отклонил все ходатайства адвокатов, в частности, просьбу отпустить его под домашний арест, и оставил в силе решение Печерского райсуда столицы о содержании Дангадзе под стражей до 31 января 2018 года.

Напомним, украинские правоохранители подозревают Дангадзе в непосредственном получении денег от беглого олигарха Сергея Курченко, которые должны были быть направлены на финансирование попытки государственного переворота.

Задержали соратника Саакашвили при попытке покинуть Украину. Решением Печерского районного суда Киева Дангадзе арестован на 60 суток, причем инкриминируемая ему статья (ч. 2 ст. 110 УК Украины) не предусматривает возможности выйти на свободу под залог.

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