Луганский пенсионер, передавший украинским воинам заминированную банку меда, сидит в колонии

Информация о передаче боевикам луганского пенсионера, который в январе 2015 года принес украинским военным в Станице Луганской банку меда со взрывчаткой, не получила подтверждения.

Более того, как сообщил изданию «Громадське» Юрий Луцюк — начальник Городищанской колонии, где пособник террористов отбывает наказание, никто пенсионера на обмен не возил, осужденный находится в колонии.

Отметим, ранее издание ТСН сообщило, что луганского пенсионера 27 декабря передали боевикам в рамках обмена пленными. Эта информация появилась после того, как украинская сторона заявила, что никто из боевиков или их пособников, осужденных за убийства и другие тяжкие преступления, в списки обмена не попали.

Стоит отметить, что «ФАКТЫ» связались с Любовью Суслопаровой — вдовой погибшего в результате теракта военнослужащего. Новость об освобождении убийцы ее супруга женщину расстроила. Она отметила, что «не хочу, чтобы убийца моего мужа ходил на свободе. Но еще больше не хочу, чтобы страдали матери и жены пленных ребят. Есть Божий суд, и я знаю: этого человека так или иначе постигнет кара».