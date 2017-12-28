На сборе в Марбелье «Динамо» сыграет с японцами

Стали известны все соперники киевского «Динамо» на первом тренировочном сборе, который пройдет с 14 по 27 января 2018 года в испанской Марбелье. Оппонентами команды Александра Хацкевича на Пиренеях станут швейцарский «Санкт-Галлен» (19 января), норвежский «Хаугесунн» (20-го), австрийский «Штурм» (23-го), японский «Сенан Беллмар» (26-го) и болгарский ЦСКА из Софии (27-го). Все игры в прямом эфире будут транслироваться на клубном канале в YouTube.

Напомню, 15 февраля (в Афинах) и 22 февраля (в Киеве) «динамовцы» проведут матчи 1/16 финала Лиги Европы против греческого АЕКа.

Как известно, ряды «бело-синих» покинул хорватский защитник Домагой Вида, перебравшийся в турецкий «Бешикташ». В то же время гранд усилился 24-летним полузащитником датского «Копенгагена» и сборной Словении Беньямином Вербичем.

Кстати, агент защитника «Динамо» Евгения Хачериди Иван Пироженко назвал бредом появившуюся в СМИ информацию, о возможном переходе футболиста в… донецкий «Шахтер».